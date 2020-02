Come scegliere un’idropulitrice per le pulizie

Come scegliere un’idropulitrice per fare le pulizie? Molto spesso questi apparecchi sono adatti agli ambienti industriali, ma possono essere usati comodamente anche a casa. Per esempio puoi fare riferimento alla scelta di un’idropulitrice usata, ma in ogni caso ci sono sempre alcuni elementi importanti da tenere in considerazione, in modo che tu possa trovare la macchina più adatta ad ogni tua esigenza. Soprattutto puoi utilizzare l’idropulitrice per prenderti cura degli spazi esterni della tua abitazione. Questo tipo di apparecchio può essere davvero un alleato per pulire bene, senza lasciare nulla al caso. Ma come fare per scegliere la macchina giusta? Ecco alcuni consigli da tenere presenti.

Le domande che ti devi fare per la scelta

Per prima cosa devi cercare di porti delle domande per scegliere al meglio. La prima domanda da farti riguarda il tipo di utilizzo che intendi fare dell’idropulitrice. Quindi dovresti chiederti in maniera precisa con quale frequenza hai intenzione di usare la macchina e su quale tipologia di sporco.

Naturalmente devi anche rapportare la scelta dello strumento al contesto in cui intendi utilizzarlo in generale. Per esempio se hai bisogno di una macchina professionale da usare in un contesto lavorativo o industriale bisogna scegliere uno strumento più capace di resistere all’usura.

Se invece cerchi un’idropulitrice per la casa e per il giardino, devi rapportare il tutto ai ritmi di utilizzo e al tipo di superfici da trattare.

Gli elementi da tenere in considerazione nella scelta dell’idropulitrice

Quindi, proprio in base all’utilizzo che intendi farne e al contesto in cui vuoi utilizzare l’idropulitrice, ci sono alcuni elementi molto importanti da non trascurare. Si tratta delle caratteristiche fondamentali dello strumento.

Per esempio devi valutarne la portata, la pressione e la potenza. Altro parametro importante è rappresentato dalla capacità di lavorare con l’acqua calda o con l’acqua fredda.

E poi ancora cerca di prendere in considerazione la tipologia di alimentazione, la dotazione di accessori e di funzionalità particolari e infine considera anche quanto sia pratica da spostare e da trasportare. Non esiste una scelta giusta in linea generale, ma tutto va rapportato alle tue esigenze.

È meglio l’idropulitrice a caldo o a freddo?

Alcuni si chiedono se sia meglio utilizzare un’idropulitrice a caldo o a freddo. Ancora una volta dobbiamo dire che la scelta dipende dall’utilizzo che vuoi fare della macchina. Le idropulitrici ad acqua calda sono maggiormente indicate in un contesto professionale.

Infatti il calore dell’acqua può agire in modo più efficace su un tipo di sporco più intenso, come per esempio le tracce di grasso e di olio. Su queste macchie con l’acqua fredda non si otterrebbero gli stessi risultati efficienti. L’idropulitrice a freddo però può essere indicata soprattutto per gli usi domestici.

Quali accessori e funzionalità?

Un fattore importante può essere costituito dagli eventuali accessori di cui la macchina è dotata. Alcuni di essi sono già presenti, mentre altri devono essere acquistati separatamente allo strumento. Ci sono poi importanti funzionalità che possono fare la differenza.

Basti pensare per esempio a quanto possa essere utile un eventuale spegnimento a distanza o l’integrazione del serbatoio detergente.

Inoltre anche il peso del modello incide molto nella scelta, come la presenza delle ruote e del manico, in modo da facilitare il trasporto della macchina da un ambiente all’altro.

Se ti serve un modello da usare in ambito domestico e hai poco spazio a disposizione, potresti valutare anche l’acquisto di modelli poco ingombranti, come l’idropulitrice compatta da riporre in spazi anche molto limitati, in modo da non occupare troppo spazio e ottenere comunque tutti i vantaggi che può darti una macchina di questo genere per le pulizie da fare in casa o negli ambienti esterni della tua abitazione.