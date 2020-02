Consigli per un fine settimana in Italia

L’Italia è una delle destinazioni più popolari al mondo, e non c’è da meravigliarsi. Diamo un’occhiata ad alcuni dei luoghi più belli d’Italia per prenotare la vostra prossima vacanza.

Milano

Situata in Lombardia, nel Nord Italia, Milano è la capitale finanziaria e della moda del Paese. È una metropoli sofisticata, una città che guarda al futuro e che non dimentica mai le glorie del passato. Sede di stilisti come Prada, Armani e Versace, gli imponenti centri commerciali di Milano attirano un alto numero di visitatori. Non c’è da stupirsi che Milano sia la terza città più visitata d’Italia dopo Roma e Venezia.

Milano è conosciuta come una delle città più ricche d’Europa. Ampiamente considerata come un mega centro della moda che pullula di negozi eleganti, Milano attira anche molti dei suoi tesori famosi in tutto il mondo, come il dipinto di Leonardo da Vinci, l’Ultima Cena, il Teatro La Scala, il Castello Sforzesco e una delle più grandi cattedrali gotiche del mondo. Ciononostante, Milano appare a volte meno italiana rispetto alle città storiche del paese e più glamour, con la sua architettura moderna.

Quando pianificate un viaggio a Milano, dovreste considerare il fatto che molti esercizi commerciali e negozi chiudono durante il mese di agosto. Poiché questo è il periodo più caldo dell’anno, molti abitanti e proprietari vanno in vacanza in questo periodo.

Costiera Amalfitana

Situata nella regione sud-occidentale della Campania, la Costiera Amalfitana è conosciuta per la sua straordinaria bellezza che la rende una delle principali destinazioni turistiche italiane. Si estende per 30 miglia lungo il versante meridionale della Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana è apprezzata per la sua pittoresca costa che presenta baie scintillanti, scogliere scoscese, ville multicolori e resort di lusso.

Uno dei paesi più romantici e signorili della Costiera Amalfitana è Positano con le sue belle spiagge, le case color pastello e le montagne panoramiche. Una delle città più grandi, Amalfi, è caratterizzata da belle piazze fiancheggiate da ristoranti, mentre la città di Ravello è favorita per le sue belle ville e opere d’arte.

Ischia

E’ una delle mete più ambite dagli amanti delle escursioni e delle belle ambientazioni. Molti locali e turisti vengono a visitare l’isola per sfuggire al trambusto di Napoli – una delle città più grandi d’Italia.

A solo un'ora e mezza di viaggio da Porta di Massa, all'improvviso sembra di entrare in un mondo completamente diverso. Ischia è un luogo in cui il tempo rallenta e si riempie di lento godimento. Meritevoli di una visita, le isole di Capri e Procida che vi circondano.

Venezia

Chi non potrebbe amare una città le cui strade sono fatte di acqua, i cui autobus sono barche, e dove i canti dei gondolieri aleggiano nell’aria? È una città magica, e la sua maggiore attrazione per i turisti è la città stessa. Il fulcro della città è l’ampia Piazza San Marco. La grande Basilica di San Marco sorge accanto al Palazzo Ducale, e su entrambi si affaccia l’alto Campanile.

Le gondole si riuniscono alla fine della piazza nel Canal Grande, e nell’altra direzione, un cancello sotto la torre dell’orologio conduce in un dedalo di passaggi stretti e tortuosi, dove è sicuro perdersi lungo la strada per il Ponte di Rialto. Ma perdersi è uno dei piaceri più grandi di Venezia, dove una scena da cartolina vi aspetta dietro ogni angolo.