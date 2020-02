Uomini e Donne Trono Over: anticipazioni puntata di oggi 12 febbraio 2020

Torna oggi, 12 febbraio 2020, in onda su Canale 5 dopo la serie spagnola, Una Vita, il secondo appuntamento settimanale con il trono Over di Uomini e Donne.

Il seguitissimo dating show di Maria de Filippi tiene incollati alla tv sempre un numero eccezionale di spettatori e oggi pomeriggio alle 14:45 potremmo assistere alle vicissitudini delle dame e dei cavalieri del trono Over.

Vediamo subito cosa ci aspetta questo pomeriggio, grazie anche alle notizie riportate dal sito di news Kontrokultura.it.

Trono over 12 febbraio 2020: Simonetta e Marcello coperti di critiche

Uno degli spoiler più importanti della puntata di oggi del trono Over è l’esterna tra Simonetta e Marcello. Vedremo la dama sedersi a centro sala per annunciare al pubblico proprio la sua uscita con il cavaliere Marcello.

Ma questa dichiarazione lascia senza parole tutti i presenti nel pubblico, tranne che per Gianni Sperti che ricoprendo bene il suo ruolo ha da ridire a Simonetta.

Ciò di cui la accusa è quello di non essere stata coerente con le idee che ha avuto fino ad ora sul cavaliere e che gli sembra strano che abbia deciso di frequentare proprio Marcello, dato il fatto che non l’ha mai preso in considerazione in tutte queste puntate.

Ma la dama prontamente risponde che in Marcello vede un uomo molto elegante, garbato e dalle maniere educate anche nel rivolgersi al telefono, durante le molte telefonate fra i due. Ribadisce anche che l’esterna è andata molto bene e che il cavaliere si è confermato il galantuomo che ha dimostrato in altre circostanze.

Ma nonostante le spiegazioni di Simonetta, il collega di Tina Cipollari non è convinto della sincerità di questa nuova relazione che sta nascendo fra i due, soprattutto per la grande differenza di età che corre fra Simonetta e Marcello.

Ma le critiche non finiscono qui, a quelle dello storico opinionista si aggiungono quelle di un altro cavaliere, Samuel, anche lui dubbioso sulla questione differenza di età e anche la dama Valentina avrà da ridire su ciò, dando addirittura della falsa a Simonetta.

Ma nonostante ciò, Marcello e Simonetta hanno intenzione di continuare la loro conoscenza.

Un giovane cavaliere al Trono Over stupisce tutti

Un altro colpo di scena in questa puntata del Trono Over di Uomini e Donne.

Questa volta a lasciare tutti sbalorditi è l’arrivo di un nuovo giovanissimo cavaliere, il ragazzo infatti ha solo 31 anni, età molto diversa da tutti gli altri partecipanti di questo trono.

Il giovane 31enne è giunto in studio solo per fare la conoscenza della bella Veronica. Il giovane è subito piaciuto ai due opinionisti che l’hanno reputato molto genuino e sincero.

Durante la sua presentazione ha inoltre, raccontato di un grave incidente che ha subito lo scorso anno e che si sta impegnando ad affrontare questo 2020 con molta più forza e positività.

Le sue precedenti relazioni sono state con ragazze molto più giovani di lui ma ha deciso di frequentare delle donne più mature e soprattutto è rimasto affascinato da Veronica, la quale accetterà di conoscerlo meglio.

Infatti, già durante la puntata balleranno insieme e nel mentre si scambieranno alcune chiacchiere.