Aggiornamento WhatsApp iOS per Scoprire Tradimento Partner

Volete scoprire se il vostro lui o lei vi tradisce attraverso WhatsApp? Bene, prima però procuratevi un iPhone

"Quante persone sono diventate infedeli e quante famiglie sono state distrutte a causa di WhatsApp? Non mi considero antiquato ma qualcuno deve dire la verità. Quante persone diventano infedeli attraverso WhatsApp? Incontri sospetti con un'altra donna, un altro uomo, tutto anonima".

Un aggiornamento di iOS, che a breve riguarderà anche il mondo Android e Windows permetterà di scoprire se il nostro partner ha un amante. L'update dell'app di instant messaging servirà essenzialmente a controllare il flusso di messaggi e contenuti multimediali inviati e ricevuti da un determinato contatto. Per scoprire se il vostro partner vi tradisce, però, dovreste prendere di nascosto il suoe, dopo aver cliccato su Impostazioni di Sistema, andare su Account e poi Utilizzo Archivio. Arrivati a tale punto potreste scoprire che il vostro lui/lei scambia più messaggi con una certa persona che con voi; inoltre potreste leggere contenuti 'piccanti'. Certamente oggi i social e le app come WhatsApp sono strumenti che facilitano le relazioni extraconiugali. Attenzione, dunque, al comportamento del vostro partner e se proprio avete dubbi non vi resta che sfruttare una sua distrazione per controllare il suo smartphone. E' vero, è un'azione sbagliata ma l'unica che consente di accertare la serietà della propria anima gemella. WhatsApp è una della app più usate al mondo perché permette di stare sempre in contatto con i propri amici e cari. In realtà, l'avvento dell'applicazione ha contribuito a destabilizzare le relazioni amorose. E' stato accertato che WhatsApp ha favorito la fine di tanti. L'app dunque è diventata un incubo per tantissime persone (i gelosi) che hanno scoperto il tradimento del partner. Sul tema si è soffermato anche Juan Luis Cipriani, vescovo di Lima:Il tradimento è sempre esistito, è vero, ma grazie a WhatsApp è più facile compierlo. Che ne pensate voi di questa app?