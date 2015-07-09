Home Sport Axel Witsel al Milan, calciatore Zenit accetta offerta Galliani

di Redazione 09/07/2015

Axel Witsel sta per diventare un giocatore del Milan. Adriano Galliani ha proposto 22 milioni di euro e 3 di bonus. Il calciatore ha subito accettato l'offerta del Milan, pari a 4 milioni l'anno per 4 anni. Riccardo Napolitano, manager che gestisce gli affari del del belga in Italia, ha rivelato: "Axel all’inizio non era convinto della proposta del Milan, perché cercava un club che giocasse in Champions League. I rossoneri, però, sono stati molto insistenti e alla fine il giocatore ha detto sì alla loro offerta". Ora il Milan deve riuscire a persuadere il team dove attualmente milita Axel Witsel, ovvero lo Zenit Pietroburgo, che non ha certamente bisogno di mettere in saldo i suoi giocatori. Inizialmente lo Zenit chideva 40 milioni per Axel. Il Milan, invece, ha offerto circa 27 milioni. Napolitano ha anche aggiunto: "I bianconeri seguono Witsel da inizio estate... Con Vidal e Pogba in squadra è difficile che possa arrivare. Nel caso in cui uno dei due centrocampisti venisse ceduto, può diventare una priorità per la Juve". Axel Witsel ha già scelto il Milan ma Galliani deve affrettarsi per non farselo 'soffiare' della Juventus. Secondo la stampa belga, Witzel al Milan è realtà.

