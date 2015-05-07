Loading...

Elisabetta Canalis annuncia: "Aspetto una femminuccia!”

07/05/2015

Finalmente è arrivato l'annuncio che tutti i fans aspettavano da tempo: Elisabetta Canalis è in dolce attesa! A dare il grande annuncio è stata la stessa Elisabetta Canalis che con un video, con il quale peraltro ha inaugurato il suo canale Youtube, ha fatto sapere che nei prossimi mesi, diventerà mamma di una femminuccia, frutto del suo amore con il marito, il chirurgo statunitense Brian Perri, sposato lo scorso 14 settembre. L'ex velina del bancone di “Striscia La Notizia”, con l'occasione, ha voluto ringraziare tutti i sostenitori, per l'affetto che le hanno dimostrato nei mesi successivi all'aborto spontaneo, da lei subito lo scorso anno. Ma ecco il messaggio social rilasciato dalla Canalis: “Ciao ragazzi, ho una novita' bellissima da condividere con voi ... per l'occasione ho inaugurato ora un youtube channel (da sola e infatti chissa' che casino avro' fatto... ) Insomma spero che siate contenti come lo sono io ... specialmente dopo l'anno scorso , infatti non mi sono mai dimenticata dell'affetto che mi avete dato”. Michela Galli
