GF Vip, Rosa Perrotta sarà nella Casa?

di Redazione 28/07/2017

La presenza di Andrea Damante, molto più di quella che è durata poco di Costantino Vitagliano, ha convinto la produzione di Grande Fratello Vip a pescare anche per la seconda edizione del reality di Canale 5 dal cast di Uomini e Donne. E la scelta, salvo colpi di scena clamorosi, sembra essere caduta sull'ex tronista Rosa Perrotta che è stata protagonista di un bellissimo percorso e delle scelta con Pietro Tartaglione. Rosa è un personaggio che piace molto al pubblico e secondo le anticipazioni tv di Blogo anche alla produzione di GF Vip oltre che ad Alfonso Signorini. Il giornalista l'ha voluta di recente tra gli ospiti di #Estate, il talk show che conduce ogni venerdì su Canale 5 e sarebbe stato solo un primo passo verso un ingaggio più importante per lei. Ma il nome della Perrotta non è l'unico legato al dating show di Maria De Filippi indicato come possibile concorrente del reality che dovrebbe cominciare l'11 o il 18 settembre per andare avanti quasi fino a Natale. Infatti tra i papabili ci sono anche l'ex corteggiatrice Soleil Sorgé, l'ex tronista Marco Cartasegna e la storica opinionista Karina Cascella. Ma dentro alla Casa più spiata d'Italia sono pronti ad entrare, in base alle ultime anticipazioni tv, anche due personaggi molto discussi come Cristiano Malgioglio e il dotto Alberico Lemme, oltre a Cecilia Rodriguez insieme al fratello Jeremias, Aida Yespica, Rossano Rubicondi, la pornostar Malena, l'attrice Nadia Rinaldi e Iago Garcia, ex protagonista de Il Segreto.

