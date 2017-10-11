Home Gossip Grande Fratello Vip 2017, Giulia Latini si difende

Grande Fratello Vip 2017, Giulia Latini si difende

di Redazione 11/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nonostante siano passati due giorni dalla clamorosa rottura in diretta tra Luca Onestini e Soleil Sorgé che sembra aver messo la parola fine ad una delle coppie di Uomini e Donne nata nell'ultima stagione del dating show le polemiche fuori e dentro la Casa non si placano. Nel mirino di tutti c'è l'ex corteggiatrice italoamericana, criticata non tanto per la scelta quanto per il comportamento che ha avuto con il fidanzato. E ora scende in campo anche Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne, e accusata dai fan della coppia di aver scatenato con le sue telefonate e sms la rottura. La ragazza romana non ci sta e ha voluto raccontare la sua verità a #CasaSignorini, il talk show sul web condotto da Alfonso Signorini. Giulia ha ammesso che tra lei e Onestini prima che l'ex tronista diventasse ufficialmente un concorrente del Grande Fratello Vip 2017 c'era stato anche un contatto telefonico anche se non era successo nulla di più. Ma è bastata questa confessione per scatenare ancora di più i fans della coppia di Uomini e Donne che non hanno creduto alla buona fede dell'ex corteggiatrice nonostante la sua onestà. Ma questa volta la Latini non ci sta e con una Instagram Story si è difesa: “Ho semplicemente risposto ad una domanda: se non lo avessi detto sarei stata falsa, se l’ho detto voglio fare casino. Quanto rompete, non vi sta bene niente”. C'è però chi pensa che comunque Soleil abbia sbagliato tutto, come la sua amica Asia Nuccetelli. L'ex gieffina vip nonostante la conosca bene non riesce e giustificarla e la definisce indifendibile perché avrebbe dovuto intervenire in diretta per spiegare la situazione o almeno la sua versione. Le sembra strano vedere Luca che sta male e la sua donna che non dice niente dopo cinque mesi che stanno insieme. Ma la verità la sanno soltanto loro due.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp