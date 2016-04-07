Luna di miele amara: scopre che il marito è un pedofilo

Una 24enne britannica, Jazmin Cullen, ha fatto una scoperta traumatica proprio in quello che doveva essere uno dei più bei momenti della sua vita: il viaggio di nozze

"Sembrava un uomo così normale e affascinante, ancora oggi trovo molto difficile credere che sia la stessa persona. Ho provato a credere che fosse tutto un errore. Non riuscivo davvero a credere che avesse fatto quello, ma alla fine non ho potuto far altro che accettare la realtà".

"Lo ho amato davvero e il giorno del matrimonio è stato il più bello e felice della mia vita, ma ora pensare a lui mi fa stare male. Ottenere il divorzio è l'ultimo step che mi serve per andare oltre ma lui si rifiuta di concedermelo".

"Vedendolo condannato ho provato un mix di sollievo, completa devastazione e incredulità".

Jazmin aveva incontrato Jason, un ragazzo fascinoso, riservato, elegante e dalle buone maniere in undi Croydon. I due si sono piaciuti ed hanno iniziato a frequentarsi. Dopo pochi mesi di fidanzamento, Jason Cullen chiese alla sua fidanzata di sposarlo. Lei accettò, anche perché pensava di aver trovato l'uomo della sua vita, una persona gentile e sensibile. La povera Jazminin realtà aveva sposato un maniaco. Durante la luna di miele, la 24enne ha scoperto che l'uomo con cui era convolata a nozze da poco era stato in carcere per possesso di oltre 8.000 foto ritraenti abusi sui minori, che aveva condiviso con altri pedofili. Un duro colpo per Jazmin, che in un attimo ha realizzato di non aver sposato una persona buona ed affettuosa, ma un pedofilo che era stato in carcere per due anni. Inoltre la donna ha scoperto che Jason Cullen non è il vero nome di suo marito, che invece si chiama. A fare la sconvolgente scoperta durante il viaggio di nozze è stata ladi Jazmin, Jennifer Drayton, che vive a Brighton. La coppia aveva pensato di trascorrere la luna di miele dalla nonna di lei per risparmiare un po' di denaro. Un giorno, però, Jason ha inavvertitamente lasciato acceso il suo pc e la signora ha notato immagini pedopornografiche sullo schermo del dispositivo; nonché molti siti web indecenti nella cronologia di navigazione web. La nonna di Jazmin ha subito denunciato l'uomo che, in poco tempo, è tornato il galera. La scoperta ha gettato in un baratro la povera Jazmin, che non riesce ancora a credere di aver sposato un depravato:Ovviamente la ragazza ha chiesto ile, ancora oggi, è vincolata a quel mostro che, un tempo, ha amato tanto:Jazmin non riesce a capacitarsi, a credere che Jason le ha saputo mentire così bene sul suo passato. Se la coppia non avesse trascorso la luna di miele a Brighton, dalla nonna della 24enne, forse Jazmin non avrebbe mai scoperto di aver sposato un pedofilo; o forse sì. Quando Jazmin e la nonna Jennifer parlarono con Jason delle foto immonde trovate sul pc, lui cercò di incolpare l'anziana prima di confessare. Dopo la nuova condanna del ragazzo, Jazmin ha detto: