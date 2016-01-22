Mariah Carey accetta anello costoso da James Packer: terzo matrimonio in vista
22/01/2016
Per impalmare una donna come Mariah Carey si fanno follie. Il miliardario australiano James Packer ha chiesto alla popstar di sposarlo, offrendole un costosissimo anello da 35 caratiMariah Carey è già stata sposata due volte e, a quanto pare, presto dirà sì la terza volta, visto che ha accettato, a New York, la proposta di matrimonio che le è stata fatta dal magnate australiano. I due si conoscono dal 2014. Si vocifera che Packer abbia organizzato un party a sorpresa all'Eleven Madison Park di New York ed abbia fatto la proposta alla Carey dinanzi a tanti amici e parenti. Mariah, molto emozionata, ha acconsentito. I due, dunque, si sposeranno presto anche se attualmente non si conosce la data dell'evento. La cantante e il ricco australiano si incontrarono la prima volta ad Aspen. Fu amore a prima vista. Tale località piace molto ad entrambi, tanto che vi hanno trascorso anche le recenti vacanze natalizie. Mariah è già convolata a nozze con Tom Mottola e Nick Cannon. Con quest'ultimo ha avuto due figli, Moroccan e Monroe. Packer è un plutocrate australiano che vive nel lusso grazie ai beni ereditati dalla sua famiglia ma anche perché opera nel mondo degli immobili, dei casinò e dello spettacolo. Anche lui ha 3 figli che, ovviamente, assisteranno al matrimonio con Mariah.
