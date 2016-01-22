Home Home Mariah Carey accetta anello costoso da James Packer: terzo matrimonio in vista

di Redazione 22/01/2016

Per impalmare una donna come Mariah Carey si fanno follie. Il miliardario australiano James Packer ha chiesto alla popstar di sposarlo, offrendole un costosissimo anello da 35 carati Mariah Carey è già stata sposata due volte e, a quanto pare, presto dirà sì la terza volta, visto che ha accettato, a New York, la proposta di matrimonio che le è stata fatta dal magnate australiano. I due si conoscono dal 2014. Si vocifera che Packer abbia organizzato un party a sorpresa all'Eleven Madison Park di New York ed abbia fatto la proposta alla Carey dinanzi a tanti amici e parenti. Mariah, molto emozionata, ha acconsentito. I due, dunque, si sposeranno presto anche se attualmente non si conosce la data dell'evento. La cantante e il ricco australiano si incontrarono la prima volta ad Aspen. Fu amore a prima vista. Tale località piace molto ad entrambi, tanto che vi hanno trascorso anche le recenti vacanze natalizie. Mariah è già convolata a nozze con Tom Mottola e Nick Cannon. Con quest'ultimo ha avuto due figli, Moroccan e Monroe. Packer è un plutocrate australiano che vive nel lusso grazie ai beni ereditati dalla sua famiglia ma anche perché opera nel mondo degli immobili, dei casinò e dello spettacolo. Anche lui ha 3 figli che, ovviamente, assisteranno al matrimonio con Mariah.

