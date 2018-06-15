Home Gossip Mercedesz Henger fidanzato, nuovo amore con Lucas Peracchi di Uomini e Donne?

di Redazione 15/06/2018

Nasce la prima storia d'amore dell'estate vip 2018. Mercedesz Henger fidanzato... Il nuovo amore è Lucas Peracchi di Uomini e Donne? La conferma della love story è arrivata attraverso un noto settimanale di gossip italiano, anche se la domanda che sorge spontanea a tutti è la seguente: Mercedesz Henger non era già fidanzata? Lucas Peracchi matrimonio Lucas Peracchi deve la sua notorietà al celebre programma di Uomini e Donne ma non solo... Se ben ricordate nel corso del 2016 l'ex tronista del programma di Maria De Filippi aveva intrapreso un'importante storia d'amore con Paola Caurso, all'epoca dei fatti reduce del successo ottenuto grazie all'Isola dei Famosi italiana. Il tutto però sembra esser finito con la stessa intensità con la quale è nato, tanto che poco dopo Lucas Perrachi matrimonio con Silvia Corrias (anche lei volto noto di Uomini e Donne ndr.), un si detto in gran segreto... Anche se la loro unione è finita quasi un anno dopo le nozze. Attenzione però cari lettori, ecco che arriva un nuovo amore per l'ex tronista!! Mercedesz Henger Instagram Mercedesz Henger questo inverno è stata protagonista, insieme alla mamma Eva, di diverse news di gossip nate dal Canna Gate dell'Isola dei Famosi. Al centro dell'attenzione mediatica, in primis, troviamo Francesco Monte accusato dall'ex porno star di aver fato uso della sostanza stupefacente prima e durante il reality. Lo scoop avrebbe coinvolto addirittura Mercedesz Henger che, a causa di alcune crisi ti panico dovute al tumulto mediatico, pare che abbia dovuto addirittura lasciare momentaneamente la casa che condivideva con il fidanzato... Ad oggi però ecco che tutto cambia, tanto che i fan sul profilo social Mercedesz Henger Instagram hanno notato qualcosa di nuovo... Mercedesz Henger e Lucas Perrachi fidanzati Ebbene si, avete capito benissimo, Mercedesz Henger e Lucas Perrachi fidanzati e felici sono stati paparazzati a Capri dai fotografi di Spy. Nel corso di queste settimane i like dell'ex tronista di Uomini e Donne sul profilo Instagram della Henger erano diventati molto più frequenti ed ecco svelato finalmente il perché. Secondo quanto raccontato da Spy, come anticipato da TgCom, sembrerebbe che l'amore tra i due sia nato dopo una notte di "passione". Il loro legame sarebbe così forte che, in occasione della vacanza a Capri, Mercedesz abbia presentato il nuovo fidanzato anche alla mamma Eva Henger... Che sia davvero l'inizio di una lunga storia d'amore?

