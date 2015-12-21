Home Home Miss Universo 2015 è Miss Colombia, anzi no Miss Filippine: delusione Giada Pezzaioli

di Redazione 21/12/2015

Giallo durante la finale di Miss Universo. Dapprima la corona era stata messa sul capo di Miss Colombia, Ariadna Gutierrez Arevalo; poi, il conduttore Steve Harvey è entrato in scena dicendo che aveva commesso un errore. Il titolo di Miss Universo, alla fine, è andato a Miss Filippine, ovvero Pia Alonzo Wurtzbach Miss Colombia era già scoppiata in lacrime per la felicità quando Harvey le ha detto che si era sbagliato, togliendole la corona dal capo e mettendola sulla testa di Miss Filippine. La Gutierrez Arevalo è rimasta molto delusa per l'accaduto, credendo di aver conquistato l'ambito titolo di Miss Universo un'altra volta. Miss Colombia, infatti, nel 2014 trionfò a Las Vegas. Harvey si è assunto tutta la responsabilità dell'errore, scusandosi sia con Miss Colombia che con Miss Thailandia. Quest'ultima, allibita, ha salutato il pubblico. La finalissima di Miss Universo 2015, dunque, è stata contraddistinta, dunque, da un piccolo mistero. Il presentatore ha sbagliato, sul palco di Las Vegas, durante la finale di Miss Universo, oppure ha eseguito l'ordine di qualcuno? Delusione per Miss Colombia, dunque, che aveva già assaporato il gusto della vittoria. La Gutierrez Arevalo non deve lamentarsi, però, poiché ha guadagnato il secondo posto; in terza posizione, invece, l'americana Olivia Jordan. L'Italia, a Miss Universo, era rappresentata dalla 22enne Giada Pezzaioli. Qualche giorno fa, gli organizzatori di Miss Universo 2015 hanno lanciato una competizione originale, accolta da quasi tutte le concorrenti. In sostanza, le aspiranti Miss Universo hanno dovuto postare sui social alcune immagini in cui appaiono senza trucco. Una vera Miss Universo, infatti, non deve temere di mostrarsi senza maquillage. Peccato per la bellissima Giada Pezzaioli, ragazza bresciana, classe 1993, che lo scorso 25 novembre ha vinto il titolo di "Miss Universo Italia". Giada sperava proprio di conquistare l'ambitissima fascia al Planet Hollywood Resort & Casinò di Las Vegas. La giuria, invece, ha incoronato Miss Universo 2015 la Alonzo Wurtzbach. Miss Thailandia gongola e Miss Colombia deve 'accontentarsi' della seconda posizione, anche se per qualche secondo ha creduto di essere la reginetta.

