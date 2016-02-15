Pornhub Salva Balene: 1 Cent Donato ogni Duemila Views

Come salvare le balene? Basta guardare video su siti 'piccanti'. Ebbene sì, il noto sito Pornhub ha promosso un'importante iniziativa per tutelare i cetacei

"Stiamo chiedendo alla nostra comunità di prestare attenzione e contribuire a salvare le balene".

"Siamo felici di ricevere contributi da Pornhub e dai suoi telespettatori".

Il celebre sito dei filmati 'spinti' si è schierato in difesa delle balene e, fino alla fine del mese, donerà un centesimo di dollari a un'organizzazione che difende i cetacei quando un video verrà visualizzato 2.000 volte. Pornhub, in occasione della Giornata mondiale della balena, ha così voluto dare il suo contributo nella difesa delle balene, donando alla Moclips Cetological Society, Onlus che tutela le balene, un centesimo ogni 2.000 video visti. Molti staranno sicuramente pensando che la somma che il sito ha intenzione diè esigua. Beh, è sbagliato visto che stiamo parlando di un colosso dei video 'spinti': vanta infatti 240 milioni di visualizzazioni al giorno. Ciò significa che, quotidianamente, Pornub donerà all'associazione che tutela i cetacei circa 1.200 dollari. Al termine della campagna, si stima che il sito donerà alla Moclips Cetological Society quasi 30.000 dollari. Non è la prima volta che Pornhub promuoveutili. Due anni fa, ad esempio, si impegnò a piantare un albero per ogni 100 video osservati. Ebbene, vennero piantati, al termine dell'iniziativa "Gives America Wood" quasi 20.000 alberi. L'idea venne a Pornhub in occasione dell'Arbor Day. Da oggi in poi, dunque, chi visualizzerà video sul sito di video 'piccanti' contribuirà a salvare le. Negli ultimi anno Pornhub ha lanciato numerose campagne filantropiche, come quella sul tumore al seno. Corey Price, Pornhup VP, ha detto:Il presidente della MCS ha confermato l'iniziativa benefica di MSC:Price ha precisato che le somme donate dal celebre sito verranno devolute al Centre for Whale Research, che tutela principalmente le orche del Pacifico nell'area nord-ovest.