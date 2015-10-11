Home Home Renzi Seduce Industriali con Sconti Fiscali: Intervento a Unindustria di Treviso

Renzi Seduce Industriali con Sconti Fiscali: Intervento a Unindustria di Treviso

di Redazione 11/10/2015

Renzi cerca di accaparrarsi i consensi degli industriali annunciando misure indubbiamente allettanti ma temporanee. Il premier ha reso noti i suoi progetti durante un intervento a Unindustria di Treviso "Chi nel 2016 investirà in beni strumentali della propria azienda avrà la possibilità di portare in ammortamento non il 100% ma il 140%. Varrà per un anno solo", ha detto Renzi dinanzi agli industriali, spiegando che la misura sarà una sorta di "allargamento della Sabatini". Il presidente del Consiglio, a Verona, non ha parlato solo di sconto fiscale alle aziende ma anche di strategie per tutelare i bimbi poveri, annunciando lo stanziamento di una somma consistente per migliorare la condizione dei bimbi meno fortunati. Pare che nella legge di Stabilità sia stata destinata una somma oscillante tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro per contrastare la povertà infantile. Ancora la somma non è stata stabilita ma è probabile che la modalità con cui verranno elargiti gli assegni sarà simile a quella prevista per l'assegnazione del bonus bebè, quindi in base ai redditi ISEE. Renzi ha parlato anche di evasione fiscale e dei suoi danni alla società e allo Stato: "Bisogna lottare sempre di più contro l'evasione fiscale perché pagare meno impone che si paghi tutti, ed i dati parlano di un aumento del gettito fiscale superiore. Incrociando i dati finalmente possiamo avere più soldi come gettito. La lotta all'evasione non si fa giocando a guardia e ladri ma usando la tecnologia per l'incrocio dei dati e anche grazie alla possibilità di fare la dichiarazione dei redditi online".

