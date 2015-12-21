Rocco Siffredi: petizione su Change.org per educazione sessuale nelle scuole

Rocco Siffredi, noto attore e regista del cinema 'spinto' ha lanciato una petizione sulla celebre piattaforma Change.org per approvare una legge che introduca l'educazione sessuale nelle scuole italiane

"La pornografia dovrebbe essere intrattenimento ma, in mancanza di alternative, è diventata uno strumento di apprendimento, soprattutto tra i giovani. Secondo voi è normale? Il dialogo, l'ascolto, l'apertura mentale sui temi del sesso sono in Italia ancora lontani... Tanti giovani avrebbero voglia di soddisfare le proprie curiosità ma non sanno a chi rivolgersi. L'educazione sessuale è obbligatoria in tutti i paesi dell'Unione tranne che in Italia, Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia, Romania e Regno Unito. In Italia contiamo decenni di proposte sull'educazione sessuale e nessuna legge. Non esiste una legge, dunque, nonostante ci sia richiesta di formazione...".

Lo scopo di Rocco Siffredi è, insomma,. Riportiamo uno stralcio dell'appello apparso su Change.org:Per sensibilizzare le istituzioni e le autorità sul tema, Rocco Siffredi sarebbe disposto a visitare leper rispondere alle domande, visto che si sente molto esperto. Forse non tutti sanno che l'educazione sessuale è obbligatoria nell'Ue ma vi sono eccezioni, come l'Italia, appunto. Si tratta di una materia importante perché, innanzitutto, favorisce la riduzione die la trasmissione di malattie. Negli ultimi anni, in Italia, si sono affossate in Parlamento molte proposte per introdurre tale materia nelle scuole. Lasi oppone fermamente e la politica non ha fatto altro che conformarsi. L'Italia è un Paese diametralmente opposto alla, dove l'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole venne introdotta nel lontano 1955. Adesso ci prova Rocco Siffredi a sensibilizzare gli italiani e la politica italiana sull'importanza di prevedere l'educazione sessuale tra le materie d'insegnamento nelle scuole. Ricordiamo che nel 2013presentò un ddl sull'educazione sentimentale che, però, non venne preso in considerazione.