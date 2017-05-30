Scommesse online: anche le donne giocano le schedine?
di Redazione
30/05/2017
Spesso e volentieri, nell’immaginario collettivo si pensa che le scommesse siano un aspetto esclusivamente maschile. Insomma, le schedine e lo studio delle varie quote appartengono solamente all’universo maschile? Sembra di sì, eppure, le scommesse sul web, come ad esempio su topscommesse, non rappresentano un ambiente solo ad appannaggio degli uomini. È proprio la grande diffusione delle puntate online a trainare il cambiamento nei confronti di un settore che da sempre risulta essere “in mano” agli uomini. Basti provare ad entrare in una sala scommesse ed è facile notare come nove persone su dieci, almeno, siano uomini, nonostante comunque ci siano sempre più donne che amino lo sport.
Donne e scommesse: il trend cresce online!Il trend delle donne a cui interessano le scommesse online, però, sta radicalmente cambiando: non tanto all’interno dei vari centri scommesse, anche per via del fatto che un elevato numero di uomini può mettere indubbiamente a disagio, ma è soprattutto sul web che si può notare tale rivoluzione. Infatti, le donne possono puntare e scommettere in totale sicurezza e, in modo particolare, in un ambiente che le farà sentire sempre a loro agio. Non dobbiamo dimenticare anche che, con il medesimo conto di gioco, si possono divertire non solo con le scommesse online sulle varie discipline sportive, ma anche con tutto quanto viene proposto dai casinò online, come ad esempio le sale da poker, il blackjack, il bingo e così via. Un altro tema molto interessante da toccare è quello per cui alle donne non piaccia tanto il rischio: è semplicemente un vero e proprio tabù che deve essere sfatato, visto che il fascino verso il mondo dell’azzardo coinvolge alla pari uomini e donne. Sta poi alla capacità e all’intelligenza di ogni singola persona riuscire a rintracciare quello che dovrebbe essere il corretto equilibrio e divertirsi senza andare in rovina.
Le statistiche e un dato che deve far riflettereBasti pensare che in uno Stato come l’Inghilterra, in cui le scommesse sono davvero di casa, più del 30% degli uomini sono soliti piazzare delle scommesse quantomeno una volta all’anno. Una statistica che, invece, diminuisce notevolmente nel caso delle donne, dal momento che si scende al 18%, anche se l’indagine si riferisce, in realtà, a ben cinque anni fa, prendendo in considerazione i dati relativi al 2014. Per quanto riguarda queste statistiche in Italia, invece, per il momento mancano ancora delle ricerche specifiche, ma non ci vuole certo un genio per comprendere come il quantitativo di donne che giocano d’azzardo sia particolarmente basso. Anzi, nella maggior parte dei casi non supera nemmeno il 10% di tutta la popolazione femminile presente sul nostro territorio. Se il gioco d’azzardo, che è composto ovviamente non solo dalle scommesse, è aperto a tutti, senza alcun tipo di discriminazione sessuale, la speranza è quella che possa diventare anche parte dell’universo femminile. L’importante, ovviamente, è quello di scegliere con grande cura la piattaforma web su cui iniziare a scommettere, per poi puntare e divertirsi in qualsiasi posto ci si trovi, anche grazie alla grande diffusione degli smartphone e delle app dedicate alle scommesse.
