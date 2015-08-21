Home Scienza e tecnologia Smartphone, Android svetta tra i sistemi operativi: iOS e Windows Phone inseguono

di Redazione 21/08/2015

Il mercato degli smartphone torna a crescere. Secondo dati diffusi da Gartner , relativi al secondo trimestre 2015, è aumentato del 13% il numero di smartphone venduti rispetto al medesimo periodo del 2014 A quanto pare, nel secondo trimestre di quest'anno sono stati venduti ben 329 milioni di smartphone, contro i 290 milioni di un anno fa. Il boom di smartphone venduti è dovuto anche all'aumentato interesse per tali prodotti di nazioni come India, Brasile e Medio Oriente. Relativamente ai sistemi operativi, Android resta sempre in vetta, sebbene abbia perso l'1,9% in un anno; occupano il secondo e terzo posto, invece, iOS e Windows Phone. I dispositivi Android detengono l'82,9% del mercato, schiacciando letteralmente i concorrenti iOS e Windows Phone che, comunque, hanno fatto registrare risultati migliori rispetto al 2014. Da evidenziare che Android e iOS detengono il 96,8% del mercato. Il sistema operativo di Cupertino ha aumentato il suo successo soprattutto grazie al nuovissimo iPhone 6, smartphone costoso ma funzionale ed ipertecnologico. Samsung resta in vetta nella classifica dei produttori di smartphone, detenendo una quota di mercato pari al 21,9%, in leggera flessione rispetto all'anno scorso. Apple, invece, occupa la seconda posizione; Huawei la terza. Il colosso di Cupertino sorride, in quanto le vendite sono cresciute molto in un anno, grazie ai nuovi prodotti (iPhone 6 in primis). Al quarto e quinto posto della classifica dei produttori di smartphone ci sono Lenovo e Xiaomi, aziende cinese che piacciono a molte persone per il fatto che i loro prodotti sono solitamente più economici rispetto ai più blasonati Apple e Samsung. Insomma, Samsung sorride ma Apple è sempre lì.

