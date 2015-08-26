Home Scienza e tecnologia WhatsApp sul pc per utenti Apple: fulcro è sempre smartphone

di Redazione 26/08/2015

Alla fine WhatsApp è disponibile sul web anche per gli utenti Apple. Finora potevano usufruire della versione desktop della celebre piattaforma di messagistica solo gli utenti Android e Windows Phone Per utilizzare nel migliore dei modi WhatsApp web, però, gli utenti devono compiere due operazioni: andare sul sito web.whatsapp.com e scattare una foto con lo smartphone al QR Code presente nell'indirizzo web. A questo punto si schiuderà sul desktop la classica schermata di WhatsApp. La versione web di WhatsApp, lo ricordiamo, ha fatto il suo debutto all'inizio dell'anno, essendo però appannaggio solo degli utenti Android, Windows e BlackBerry. Ora anche chi possiede uno smartphone Apple può beneficiarne. Lo smartphone resta sempre il fulcro di tutto. Non è un caso, ad esempio, che in caso di esaurimento della batteria viene meno anche la chat sul pc. Ciò per tutelare lo spirito mobile dell'app di messaggistica ed evitare che qualcuno possa usare WhatsApp solo dal pc. Anche gli utenti Apple potranno beneficiare della modalità 'specchio', ovvero vedranno sullo schermo del pc tutto ciò che appare sullo smartphone: ciò rende più comoda la chat. Tutte le chiacchierate verranno conservate sullo smartphone: nessuna traccia resterà sul pc. WhatsApp è una delle applicazioni più famose al mondo. Gli utenti sono oltre 800 milioni in tutto il mondo. La sua forza è quella di consentire a due persone di chattare in real time: basta una connessione ad internet e uno smartphone. L'app, ovviamente, consente di condividere foto e video. D'ora in poi, gli utenti Apple non si sentiranno più discriminati.

