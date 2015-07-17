Loading...

Windows 10 mobile, Nadella: "Vogliamo essere su ogni dispositivo"

17/07/2015

Satya Nadella, CEO Microsoft, ha reso noto che il colosso di Redmond non getterà la spugna sul terreno del mobile, anzi grazie a Windows 10 cercherà di raggiungere nuovi traguardi

    Nel corso di un'intervista al blog ZDNet, Nadella ha affermato: "Quando sono arrivato in azienda, nel '92, avevamo l'obiettivo di portare un pc in ogni casa e su ogni scrivania. Bene, ci siamo riusciti. Ma ora bisogna pensare in grande. Con Windows vogliamo essere su ogni dispositivo". Il CEO Microsoft ha poi sottolineato che uno degli errori fatti in passato da Microsoft è pensare il pc al centro di tutto. Microsoft, d'ora in poi, si concentrerà su pochi apparecchi, tutti equipaggiati con Windows 10, sistema operativo che verrà lanciato il prossimo 29 luglio. "Le app per Windows saranno universali", ha aggiunto Nadella.  
