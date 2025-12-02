La presente Cookie Policy, riguarda l’utilizzo di Cookie da parte del Sito web www.bloguominiedonne.info Per la Privacy Policy del Sito web si può cliccare qui.

I Cookie sono piccoli file di testo di piccole dimensioni che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’Utente e che vengono inviate al suo browser, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso Sito web alla sua successiva visita del medesimo. I Cookie hanno funzioni diverse.

I Cookie hanno il fine di migliorare la funzionalità e la navigazione di questo Sito web. In altri casi, invece, i Cookie sono utilizzati per monitorare gli utenti durante la navigazione, che registrano informazioni su ciò che l’Utente compra o potrebbe voler comprare, per personalizzare la pubblicità che gli viene mostrata quando apre la mail o naviga su un social network e per personalizzare contenuti, fornire le funzioni dei social media e analizzare il traffico.

Nel suo browser l’Utente può impostare le preferenze di Privacy in modo da non memorizzare Cookie, cancellarli dopo ogni visita o ogni volta che chiude il browser, o anche accettare solo i Cookie di www.bloguominiedonne.info e non quelli di terze parti.

Cookie Tecnici

I Cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente. I Cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di rendere possibile la navigazione dell’Utente sul Sito web e consentirgli di utilizzarne le funzionalità. Si tratta sempre di Cookie di prima parte, in quanto sono veicolati direttamente dal Titolare sul Sito web. I Cookie di navigazione sono normalmente Cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di navigazione, vengono disattivati automaticamente. Altri Cookie tecnici sono utili per consentire di memorizzare alcune preferenze dell’Utente senza doverle reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. Cookie di Funzionalità). Per questo motivo, i Cookie di funzionalità sono spesso Cookie persistenti, in quanto rimangono memorizzati nel computer dell’Utente anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla data di scadenza per essi prevista o fino a quando l’Utente abbia deciso di eliminarli.

Cookie di Terze parti

Questi Cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito web fatto da parte degli Utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi, ai fini statistici e di attività di marketing. Questi Cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito web.

STRUMENTI DI CONTATTO

Contact Form 7 (Rock Lobster LLC)

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://contactform7.com/privacy-policy/

WhatsApp Business

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://www.whatsapp.com/legal/#cookies

CHAT

Per gestire le richieste di informazioni con gli utenti questo sito web utilizza il servizio di Chat di:

Tawk.to

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://www.tawk.to/privacy-policy/

NEWSLETTER

Questo Sito web fa uso del servizio

Mailchimp

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://mailchimp.com/legal/cookies/

SendinBlue

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://it.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

reCAPTCHA

Questo Sito web usa reCAPTCHA che è un servizio soggetto alla politica sulla privacy e ai termini e condizioni di utilizzo di Google.

https://policies.google.com/privacy?hl=itq

REGISTRAZIONE AL SITO WEB

Facebook Connect (Meta Platforms Inc.)

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Accesso all’account Google (Google Ireland Limited)

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link

https://policies.google.com/privacy?hl=it

STATISTICA

Google Analytics

Google Analytics fa uso dei Cookie per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su come essi visitino questo Sito web. Questo Sito web utilizza il servizio Google Analytics offerto da Google Ireland Limited, con IP anonimizzato, i cui relativi Cookie sono quindi di terze parti, per il monitoraggio statistico delle attività realizzate sul Sito web. Google Analytics utilizza Cookie che non memorizzano dati personali. Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics è possibile consultare i siti: https://www.google.it/policies/privacy/partners/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

È possibile disabilitare l’azione di Google Analytics attraverso l’opt out:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hotjar (Hotjar Ltd)

Questo Sito web utilizza il servizio di statistica offerto da Hotjar Ltd che consente al Titolare del Trattamento di monitorare le conversioni dei propri clienti e di registrare le sessioni. Al seguente link https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/ è reso disponibile da Hotjar il componente aggiuntivo del browser per il Do not track. Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Google Search Console (Google Ireland Limited)

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://policies.google.com/privacy?hl=it

Clarity (Microsoft Ireland Operations Limited)

Questo Sito web utilizza il servizio di statistica offerto da Microsoft Ireland Operations Limited che consente al Titolare del Trattamento di monitorare le conversioni dei propri clienti. Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement

Smartlook

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy?_gl=1*1cd2q8l*_ga*OTk1NzgyNTU1LjE2NTI3MDg2ODA.*_ga_MJPFXC5F1G*MTY1MjcwODY4MC4xLjEuMTY1MjcwOTk3MS42MA..

GESTIONE DEI TAG

Google Tag manager (Google Ireland Limited)

Questo Sito web utilizza il servizio di gestione dei tag di terze parti offerto da Google Ireland Limited. Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it

PULSANTI SOCIAL NETWORK

Facebook

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies

LinkedIn

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Instagram

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://help.instagram.com/1896641480634370

Telegram

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://telegram.org/privacy

Tik Tok

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy?lang=it

CONTENUTI SU PIATTAFORME ESTERNE

Google Maps

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

Youtube

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it

Vimeo

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://vimeo.com/cookie_policy?vcid=32179

Google My Business

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

METODI DI PAGAMENTO

Paypal

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/cookie-full

Stripe

Per maggiori informazioni è sufficiente seguire questo link

https://stripe.com/cookies-policy/legal

Cookie di profilazione

I Cookie di profilazione sono utilizzati per creare un profilo di Utente, basato sulle preferenze ed i gusti da lui manifestati durante la navigazione su Internet, e fargli visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con il suo profilo. In questo modo i messaggi pubblicitari che l’Utente visualizzerà su questo Sito web potranno essere per lui maggiormente interessanti. Come previsto dalla normativa vigente per l’installazione di tali Cookie è richiesto il preventivo consenso.

Facebook Pixel

Il Pixel di Facebook è utilizzato per effettuare attività di “remarketing” e attività di “Retargeting”; grazie a queste attività si utilizzano i Cookie che l’Utente lascia sul Sito web, senza identificarlo.

Per controllare e disabilitare le inserzioni è sufficiente seguire questi link: https://www.facebook.com/policies/cookies/ e https://www.facebook.com/ads/settings

Google ADS

È possibile disabilitare permanentemente le funzioni di targeting e di remarketing disabilitando la funzione “pubblicità personalizzata” nell’account Google. Per farlo, è sufficiente seguire questo link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Insight Tag LinkedIn

Per ulteriori informazioni relative a LinkedIn ADS è possibile consultare i siti:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Twitter ADS

Twitter ADS è un servizio offerto da Twitter International Company, attraverso il quale si possono raggiungere potenziali clienti, ricevere informazioni in tempo reale su come gli Utenti reagiscono agli annunci video e conoscere il proprio rendimento.

https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies

Instagram Ads

Questo Sito web fa uso dello strumento Pixel al fine di misurare le conversioni e comprendere le azioni che le persone eseguono sul Sito web. Per ulteriori informazioni relative a Instagram Ads è sufficiente seguire questo link https://help.instagram.com/519522125107875

Tik Tok Ads

Questo Sito web fa uso dello strumento Pixel Tracking al fine di misurare le conversioni e comprendere le azioni che le persone eseguono sul Sito web. Per ulteriori informazioni relative a Instagram Ads è sufficiente seguire questo link

https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=it-IT

Eliminare o disattivare i Cookie

Fatta eccezione per i Cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei Dati è rimesso alla volontà dell’Utente che decide di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi di terze parti che comportano l’installazione di Cookie. L’Utente può quindi evitare l’installazione dei Cookie mantenendo il banner o attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser o in questa policy. L’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del suo browser ed impedire che terze parti possano installarne.

È importante che l’Utente sappia che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo Sito potrebbe essere compromesso.

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.

L’Utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.

Eliminare/disattivare i cookie Android al seguente indirizzo:

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it-IT

Eliminare/disattivare i cookie di Mozilla Firefox al seguente indirizzo:

http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Eliminare/disattivare i cookie con Explorer al seguente indirizzo:

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies

Eliminare/disattivare i cookie con Chrome al seguente indirizzo:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647

Eliminare/disattivare i cookie con Safari al seguente indirizzo :

http://support.apple.com/kb/PH5042

Eliminare/disattivare i cookie con Opera al seguente indirizzo:

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Eliminare/disattivare i cookie iOS al seguente indirizzo:

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Per disabilitare i Cookie di terze parti è inoltre possibile utilizzare Your Online Choices,http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte un servizio web gestito dall’associazione non-profit European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) che fornisce informazioni sulla pubblicità comportamentale basata sui Cookie di profilazione e consente agli utenti di opporsi facilmente (opt-out) alla loro installazione. Eliminando tutti i Cookie dal proprio browser o rimuovendoli attraverso servizi come Your Online Choices questi, se di terza parte, saranno inibiti genericamente, non solo nel perimetro di questo sito.

Ulteriori informazioni sul trattamento

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa Cookie Policy, questo Sito web potrebbe fornire delle Informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi da esso utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti dell’interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere indicazione: a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del Trattamento dei Dati Personali;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati; g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento dei Dati raccolti da questo Sito web è Wolf Agency Srls con sede legale in Moncalieri, via Cristoforo Colombo n. 2, P.Iva 12459460015, e-mail:

[email protected]

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Cookie Policy, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

Cookie Policy aggiornata a maggio 2022