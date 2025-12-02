Questa Privacy Policy è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e si applica esclusivamente a tutti i Dati raccolti attraverso il Sito web www.bloguominiedonne.info La presente Privacy Policy è soggetta ad aggiornamenti che verranno pubblicati puntualmente sul Sito web. La presente Privacy Policy, unitamente a eventuali altri documenti cui si fa riferimento in essa e la Cookie Policy , stabiliscono le basi sulle quali verranno elaborati i Dati personali dell’Interessato.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento dei Dati raccolti da questo Sito web è Wolf Agency Srls con sede legale in Moncalieri, via Cristoforo Colombo n. 2, P.Iva 12459460015, e-mail: [email protected]

Dati Personali

Per Dato Personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (Interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on-line, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica.

Categoria di Dati Personali trattati

Tra i Dati Personali trattati da questo Sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono Dati Comuni quali: Cookie, Dati di utilizzo, nome, cognome, email, telefono, Dati fiscali utili all’acquisto.

Modalità di Trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali forniti o acquisiti saranno oggetto di Trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza ai sensi delle vigenti normative. Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

Finalità del Trattamento dei Dati personali e Base giuridica

I Dati Personali possono essere raccolti in modo autonomo dal Titolare o tramite terze parti. In questo caso i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente Sito web acquisiscono alcuni Dati Personali degli Utenti, di carattere tecnico-informatico (ad es. l’indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, ecc.), la trasmissione dei quali è connaturata al normale funzionamento di internet. Tali Dati potranno essere trattati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e/o per controllarne il corretto funzionamento e saranno cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.

I Dati che l’Interessato sceglie di fornire spontaneamente saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 GDPR e saranno trattati per consentire al Sito web di fornire i propri servizi, così come per le Finalità di seguito indicate e saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento delle suddette Finalità.

Le Finalità del trattamento sono:

a) Informazioni e adempimenti precontrattuali

I Dati saranno trattati al fine di essere ricontattati o dar seguito alle specifiche richieste rivolte al Titolare dall’Interessato per comunicazioni di natura informativa e/o per l’interesse all’acquisto relativamente ai Servizi dello stesso Titolare, tramite messaggi di posta elettronica o compilazione del Form contatti e di altri strumenti di comunicazione quali ad esempio telefono o messaggistica istantanea WhatsApp Business e live chat.

Base giuridica : questo trattamento è facoltativo e basato sul consenso dell’Interessato, tuttavia il conferimento dei Dati è necessario per il perseguimento della finalità indicata.

Periodo di conservazione dei dati : 60 giorni, salvo revoca del consenso.

b) Trattamento necessario nell’ambito di un contratto

I Dati saranno trattati al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto stipulato tra l’Interessato e il Titolare per la vendita dei Servizi presenti sul Sito web, per contattare l‘Interessato in relazione al Contratto e per la gestione del medesimo, per la gestione di richieste di garanzie legali, assistenza, richieste di recesso, gestione e risoluzione del Contratto stesso, nonché ai fini della procedura di registrazione finalizzata ad acquistare e usufruire dei Servizi del Titolare del Trattamento.

Base giuridica : questo trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte, per l’esecuzione di misure precontrattuali o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento.

Periodo di conservazione dei dati : 10 (dieci) anni o diverso obbligo di legge.

c) Adempimenti di eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti

I Dati saranno trattati per adempiere a qualunque tipo di obbligo contemplato e previsto dalle vigenti leggi, regolamenti, normative correlate, usi commerciali e materia tributaria/fiscale, tra cui anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio d.lgs. 231/2007 e successive modifiche.

Base giuridica: questo trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento.

Periodo di conservazione dei dati : 10 (dieci) anni o diverso obbligo di legge.

d) Softspam

I Dati saranno trattati per consentire al Titolare di inviare a mezzo e-mail all’Interessato comunicazioni commerciali e promozionali aventi come oggetto Prodotti e/o Servizi analoghi ai Prodotti/Servizi oggetto della vendita senza necessità del consenso espresso e preventivo dell’Interessato, come previsto dall’art. 130, 4 comma, Codice della Privacy così come novellato dal D.lgs. n.101 del 2018, e a condizione che l’Interessato non eserciti il diritto di opposizione.

Base giuridica: questo trattamento è basato sul legittimo interesse del Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 6, lett. F e Considerando n. 47 del GDPR.

Periodo di conservazione dei dati: fino a opposizione dell’Interessato.

e) Marketing diretto

I Dati saranno trattati per vendita diretta di Prodotti/Servizi, ricerche di mercato, invio di comunicazioni e materiale promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente iniziative ed eventi, tramite newsletter, e-mail, SMS, Whatsapp, Chat, Direct Messaging da social media, social network o mediante telefonate, posta cartacea e altro materiale informativo.

Base giuridica: questo trattamento è basato sul consenso liberamente espresso dall’Interessato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. A del GDPR.

Periodo di conservazione dei dati: sino a revoca del consenso

f) Statistica

I Dati saranno trattati per effettuare analisi statistiche su dati aggregati e anonimi per analizzare i comportamenti dell’Interessato per migliorare i prodotti e i servizi forniti dal Titolare nonché soddisfare le aspettative dell’Interessato stesso.

Base giuridica: questo trattamento è basato sul consenso liberamente espresso dall’Interessato.

Periodo di conservazione dei dati : sino a revoca del consenso da parte dell’Interessato.

g) Profilazione

I Dati saranno trattati per l’analisi e valutazione degli interessi, abitudini, scelte di consumo, inclusa la creazione di profili al fine di poter inviare materiale informativo e promozionale personalizzato sui Servizi/Prodotti offerti dal Titolare del Trattamento.

Base giuridica: questo trattamento è basato sul consenso liberamente espresso dall’Interessato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. A del GDPR.

Periodo di conservazione dei dati : sino a revoca del consenso.

Comunicazione dei Dati

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati:

a) categorie di Incaricati a ciò appositamente formati coinvolti nell’organizzazione del Sito web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema); b) soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche Responsabili del Trattamento da parte del Titolare ex art. 28 GDPR. L’elenco aggiornato dei Responsabili, se nominati, potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento; c) soggetti pubblici o privati che possono accedere ai Dati in osservanza di obblighi di legge; d) soggetti che svolgono compiti accessori e strumentali rispetto all’attività del Titolare;

Tempi del Trattamento

Così come espressamente previsto dall’art. 5, co. 1, lett. e) del GDPR, i Dati sono conservati per il tempo necessario al Trattamento degli stessi in relazione allo svolgimento del servizio richiesto dall’ Interessato, o richiesto dalle Finalità sopra descritte in questo documento.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati e pertanto, non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei Dati

Cookie

Questo Sito web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’Interessato e per personalizzare contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social network e analizzare il traffico. Cookie Policy

Luogo del Trattamento e trasferimento dei Dati all’estero

I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare. Per ulteriori informazioni si può contattare il Titolare del Trattamento. I Dati potranno essere trattati da persone fisiche e/o soggetti giuridici operanti per conto del Titolare e in forza di specifici vincoli contrattuali e aventi sede in Paesi membri UE o extra UE. Nel caso in cui i Dati vengano trasferiti al di fuori del SEE, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea a garantire un’adeguata protezione dei Dati.

Esercizio dei diritti dell’interessato

L’Interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016. In particolare, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta al Titolare del Trattamento, potrà chiedere l’accesso ai Dati Personali, ricevere i Dati personali forniti al Titolare e ove possibile trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei Dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente. Ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ed al Trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti contattando il Titolare a mezzo e-mail all’indirizzo: [email protected]

Strumenti utilizzati per il Trattamento dei Dati Personali

FORM DI CONTATTO

L’Interessato, compilando con i propri Dati il Form di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, o di qualunque altra finalità indicata dall’intestazione del modulo. Dati Personali raccolti mediante Form di contatto: Email, Nome e Telefono

Contact Form 7 (Rock Lobster LLC)

è un servizio di creazione e gestione di Form che permette a questo sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Email e Nome. Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla Privacy Policy del servizio. Luogo del Trattamento: Giappone – Privacy Policy

ALTRI STRUMENTI DI CONTATTO

WhatsApp Business

WhatsApp Business è un servizio di messaggistica istantanea fornito da WhatsApp Ireland Limited. Ai fini delle modalità di trattamento si richiamano anche i Termini per il trattamento dei dati di WhatsApp Business reperibili al seguente link: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms/ . I dati dell’Interessato transiteranno nei servizi WhatsApp Business secondo i termini che WhatsApp riporta nel documento “Termini di Servizio WhatsApp Business” al seguente link : https://www.whatsapp.com/legal/business-terms/ . Dati Personali raccolti: numero di telefono, mail, Dati di utilizzo, Cookie. Luogo del Trattamento: Irlanda- Privacy Policy

Chat

Per gestire le richieste di informazioni con gli utenti questo sito web utilizza un servizio di Chat fornito da:

Tawk.to (tawk.to Inc)

Tawk.to è un servizio di messaggistica online che permette di chattare con gli Utenti che visitano il Sito Web, di monitorare l’andamento delle conversazioni, personalizzare i messaggi visualizzati dagli Utenti, bannare gli Utenti. Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy

GESTIONE INDIRIZZI EMAIL

Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Interessato. Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere Dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Interessato, così come all’interazione dell’Interessato con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.

Newsletter

Con la registrazione alla newsletter, l’indirizzo email dell’Interessato viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito web. L’indirizzo email dell’Interessato potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questo Sito o dopo aver effettuato un acquisto. L’Interessato può scegliere in qualsiasi momento di cancellarsi dalla newsletter cliccando su un tasto specifico che troverà all’interno delle email. Dopo aver cliccato sul tasto di cancellazione i Dati dell’Interessato verranno cancellati immediatamente dal software di “email marketing”. Dati Personali raccolti: email e Nome. Questo Sito web utilizza il servizio di newsletter fornito da:

Mailchimp (The Rocket Science Group)

Mailchimp è un servizio che organizza e analizza la distribuzione di newsletter. Nel caso un Interessato non voglia che i propri Dati vengano gestiti da Mailchimp, sarà necessario che annulli l’iscrizione alla newsletter. A questo scopo, si fornisce un link in ogni newsletter inviata. Dati Personali raccolti: email e nome. Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy

SendinBlue (SendinBlue SAS)

SendinBlue è un servizio che organizza e analizza la distribuzione di newsletter. Nel caso un Interessato non voglia che i propri Dati vengano gestiti da SendinBlue, sarà necessario che annulli l’iscrizione alla newsletter. A questo scopo, si fornisce un link in ogni newsletter inviata. Dati Personali raccolti: Email e Nome. Luogo del Trattamento: FRANCIA – Privacy Policy

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

Questo Sito web, per rendere sicuro il momento in cui vengono immessi i Dati Personali, ha un certificato SSL e utilizza il protocollo HTTPS. Con l’utilizzo di questo protocollo, le transazioni e i dati che vengono trasmessi nei siti web avvengono con la massima sicurezza e il contenuto della comunicazione non viene letto o manipolato in alcun modo da terze parti.

reCAPTCHA

Questo Sito web usa reCAPTCHA che è un servizio soggetto alla politica sulla privacy

e ai termini e condizioni

di utilizzo di Google.

REGISTRAZIONE

Con il servizio di registrazione l’Interessato consente al Sito di identificarlo e di dargli accesso a servizi dedicati.

I servizi di registrazione ed autenticazione possono avvenire anche con l’ausilio di terze parti. In questo caso l’applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione e identificazione.

Registrazione Diretta semplice

L’Interessato si registra direttamente sul sito compilando il Form e fornendo i propri Dati.

Registrazione indiretta

L’Interessato esegue l’accesso al sito web tramite:

Facebook Connect (Meta Platforms Inc.)

Facebook Connect è un servizio fornito da Meta Platforms Inc. che facilita ed integra la connessione del sito con il social network. Questo Sito web può richiedere alcuni permessi a Facebook che gli consentono di eseguire azioni con l’account Facebook dell’Interessato e di raccogliere informazioni, inclusi Dati Personali, da esso. Per maggiori informazioni sui permessi che seguono, l’Interessato può fare riferimento alla Privacy Policy di Facebook .

Accesso all’account Google (Google Ireland Limited)

Questo servizio, offerto da Google Ireland Limited, permette a questo Sito web di connettersi con l’account Google dell’Interessato. Dati Personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla Privacy Policy del servizio. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy

STATISTICA

I servizi di statistica permettono al Titolare del Trattamento esclusivamente di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Interessato. Questo Sito web utilizza i seguenti servizi:

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics è un servizio di analisi fornito da Google Ireland Limited. Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. In questo sito è attiva la funzione di anonimizzazione dell’indirizzo IP. L’indirizzo IP trasmesso dal browser ai fini connessi a Google Analytics non verrà incorporato ad altri dati già in possesso di Google.

Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Google Search Console (Google Ireland Limited)

è un servizio di analisi fornito da Google Ireland Limited. Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Hotjar (Hotjar Ltd)

Hotjar è un servizio di statistica che consente al Titolare del Trattamento di monitorare le conversioni dei propri clienti e di registrare le sessioni. Al seguente link https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/ è reso disponibile da Hotjar il componente aggiuntivo del browser per il Do not track. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Malta – Privacy Policy

Clarity (Microsoft Ireland Operations Limited)

Clarity è un servizio che consente al Titolare del Trattamento di monitorare le conversioni dei propri clienti. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Smartlook (Smartlook.com s.r.o.)

Smartlook è un servizio che consente al Titolare del Trattamento di monitorare le conversioni dei propri clienti. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Repubblica Ceca – Privacy Policy

GESTIONE DEI TAG

Google Tag manager (Google Ireland Limited)

Google Tag manager è un servizio che permette di gestire e monitorare tutti i Tag di terze parti sul Sito web per avere informazioni sull’interesse dimostrato dagli Utenti verso il Sito stesso e di conseguenza sulla qualità dei contenuti. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

INTERAZIONE CON I SOCIAL NETWORK

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network direttamente dalle pagine di questo Sito web. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Interessato relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Facebook (Meta Platforms, Inc.)

I pulsanti di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Meta Platforms, Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Instagram (Meta Platforms, Inc.)

I pulsanti di Instagram sono servizi di interazione con il social network Instagram, forniti da Meta Platforms, Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

I pulsanti di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network LinkedIn, forniti da LinkedIn Corporation. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Twitter (Twitter International Company)

I pulsanti di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Telegram (Telegram UK Holdings Ltd)

I pulsanti di Telegram sono servizi di interazione con il servizio di comunicazione forniti da Telegram. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: UK– Privacy Policy

Tik Tok (TikTok Technology Limited)

I pulsanti di Tik Tok sono servizi di interazione con il social network forniti da TikTok Technology Limited. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy

REMARKETING E RETARGETING

Questi servizi consentono a questo Sito web di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questo Sito web da parte dell’Interessato. Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie. Questo Sito web utilizza i seguenti servizi:

Facebook Remarketing (Meta Platforms, Inc.)

Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, che collega l’attività di questo Sito web con il network di advertising Facebook. Questo Sito web fa uso dello strumento Facebook Pixel al fine di misurare le conversioni. Grazie al Pixel di Facebook si possono comprendere le azioni che le persone eseguono sul Sito web. I Dati che si raccolgono possono essere utilizzati per:

– assicurarsi che le inserzioni vengano mostrate alle persone giuste;

– creare gruppi di pubblico a cui destinare le inserzioni;

– sfruttare gli ulteriori strumenti pubblicitari della piattaforma su cui si fa pubblicità

Le informazioni rilevate sono anonime agli operatori di questo Sito e non possono essere utilizzate per individuare l’identità di un singolo Interessato. Tuttavia, le informazioni vengono salvate e analizzate da Facebook, il che potrebbe ricollegare l’azione a un singolo profilo e utilizzare queste informazioni a fini pubblicitari interni a Facebook, come delineato dall’informativa sulla privacy di Facebook. Questo permetterà a Facebook di mostrare inserzioni sia su Facebook che su siti terzi. Il Titolare del Sito non ha alcun controllo su come questi dati vengano utilizzati. Per maggiori informazioni su come gli utenti possano tutelare la propria privacy, rimandiamo alla informativa sulla Privacy di Facebook.

Google ADS

Google ADS è un servizio fornito da Google Ireland Limited che collega questo Sito web con il network di advertising di Google. Questo Sito web fa uso delle funzionalità Remarketing di Google Analytics combinate con la possibilità di adattamento a diversi dispositivi di Google ADS. Questa funzionalità rende possibile collegare i gruppi target per le campagne promozionali creati dalla funzione Marketing di Google Analytics con l’adattabilità a diversi dispositivi di Google ADS. Questo permette di mostrare pubblicità basate sugli interessi personali dell’Interessato, identificati tramite un’analisi del comportamento dell’Interessato stesso sul web, sia esso su un dispositivo mobile o su altri dispositivi. È possibile disabilitare permanentemente le funzioni di targeting e di remarketing disabilitando la funzione “pubblicità personalizzata” nell’account Google. Per farlo, è sufficiente seguire questo link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Insight Tag LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

Questo Sito web utilizza uno script di nome “LinkedIn Insight Tag”. Il LinkedIn Insight Tag aggiunge un cookie al browser degli Utenti ogni volta che visitano questo Sito web. Grazie a questo strumento il Titolare può registrare quando un membro di LinkedIn effettua una determinata azione sul Sito web (come prenotare un servizio o lasciare la mail). Questo strumento è utilizzato per la raccolta di dati statistici che consentono di misurare l’efficacia della pubblicità a pagamento. Grazie al LinkedIn Insight Tag si possono comprendere le azioni che le persone eseguono sul Sito web. I Dati raccolti vengono utilizzati per: assicurarsi che le inserzioni vengano mostrate alle persone giuste; creare gruppi di pubblico a cui destinare le inserzioni; sfruttare gli ulteriori strumenti pubblicitari della piattaforma su si fa pubblicità. Questo Sito web utilizza il LinkedIn Insight Tag per effettuare attività di “remarketing” e attività di “Retargeting”; grazie a queste attività vengono utilizzati i cookies che l’Interessato lascia sul Sito web, senza però identificarlo. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda– Privacy Policy

Instagram Remarketing (Meta Platforms, Inc.)

Instagram Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Meta Platforms, Inc., che collega l’attività di questo Sito web con il network di advertising Instagram. Questo Sito web fa uso dello strumento Pixel al fine di misurare le conversioni e comprendere le azioni che le persone eseguono sul Sito web. Le informazioni rilevate sono anonime agli operatori di questo Sito e non possono essere utilizzate per individuare l’identità di un singolo Interessato. Tuttavia, le informazioni vengono salvate e analizzate da Facebook, il che potrebbe ricollegare l’azione a un singolo profilo e utilizzare queste informazioni a fini pubblicitari interni a Facebook, come delineato dall’informativa sulla privacy di Facebook. Per maggiori informazioni su come gli utenti possano tutelare la propria privacy, rimandiamo alla informativa sulla Privacy di Instagram.

TikTok Ads (TikTok Technology Limited)

TikTok Ads è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da (TikTok Technology Limited) che collega l’attività di questo Sito web con il network di advertising TikTok. Questo Sito web fa uso dello strumento Pixel Tracking al fine di misurare le conversioni e comprendere le azioni che le persone eseguono sul Sito web. Per maggiori informazioni su come gli utenti possano tutelare la propria privacy, rimandiamo alla informativa sulla Privacy di TikTok.

Twitter ADS (Twitter International Company)

Twitter Ads è un servizio di advertising offerto da Twitter International Company. Twitter Ads consente agli inserzionisti di acquistare promoted tweet per raggiungere un target specifico di utenti, individuato sulla base degli specifici prodotti/servizi offerti dall’inserzionista. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy

CONTENUTI SU PIATTAFORME ESTERNE

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito web e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga Dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Questo Sito web utilizza

Google Maps

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google che permette a questo Sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Vimeo (Vimeo Inc.)

Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy

Youtube (Google Ireland Limited)

Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google che permette a questo Sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Google My Business (Google Ireland Limited)

Google My Business è un servizio di promozione dell’attività commerciale offerto da Google Ireland Limited. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy

GESTIONE DEI PAGAMENTI

I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questo Sito web di processare i pagamenti tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I Dati utilizzati per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questo Sito. Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Interessato, come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. Questo Sito web utilizza i seguenti servizi:

PayPal (Paypal Europe S.à.r.l. et Cie, S.C.A Inc.)

PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Europe S.à.r.l. et Cie, S.C.A Inc., che consente all’Interessato di effettuare pagamenti online utilizzando le proprie credenziali PayPal. Dati personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Lussemburgo – Privacy Policy

Stripe (Stripe Payments Europe Ltd.)

Stripe è un servizio di pagamento fornito da Stripe Payments Europe, Ltd., che consente all’Interessato di effettuare donazioni o pagamenti online utilizzando le proprie credenziali Stripe. Dati Personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Modifiche a questa Privacy Policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’Interessato è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito web e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Privacy Policy, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

Privacy Policy aggiornata a Maggio 2022