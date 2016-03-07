Gianfranco Vissani Scuote Tagadà: "Minorenni Danno Fastidio"
di Redazione
07/03/2016
Per il famoso chef Gianfranco Vissani sono proprio le minorenni la causa della prostituzione minorile. L'affermazione, che ha sollevato numerose polemiche, è stata resa a Tagadà, programma su La7Incalzato dalla conduttrice, Vissani ha detto la sua sulla prostituzione minorile e le cause:
"Sono più le minorenni che danno fastidio, non quelli che vanno con loro. Sono le minorenni che fanno le stupide con uomini più grandi. Ve lo dico io perché ne conosco parecchie".Il celebre chef, attaccato dal pubblico e dalla stessa conduttrice di Tagadà, Tiziana Panella, ha aggiunto:
"Essendo gli uomini, poverini, degli esseri deboli, sono adescati dalle ragazze italiane, giovani e furbette".Tali parole hanno fatto indignare ancor di più i presenti in studio, tanto che la presentatrice di Tagadà ha ribattuto:
"Il che si traduce nel fatto che siete degli imbecilli".Vissani, classe 1951, è uno dei pilastri della ristorazione italiana e, negli anni '90, è stato anche protagonista di numerosi programmi tv. Gianfranco ha spesso criticato la trasmissione Masterchef ma, stranamente, di recente è stato ospite del cooking show proprio di tale programma. Il cuoco ha così commentato la recente ospitata a Masterchef, negando uno scambio di cortesie:
"Quali scambi di cortesie? Quelli di Masterchef sono solo amici, mi hanno invitato e sono andato. Che poi io abbia delle mie perplessità sul programma è un altro discorso".Vissani augura a Masterchef di avere successo per tanti e tanti anni ancora ma sottolinea che, al posto della classica presentatrice Rai, ci sono 4 giovani che vengono guardati dal pubblico come punti di riferimento. In realtà, ci vuole molta gavetta per diventare come Carlo Cracco, Joe Bastanich, Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo. Insomma, Gianfranco Vissani è sempre critico su tutto e tutti e poco prodigo di elogi. Adesso si mette a biasimare anche le ragazzine che, secondo lui, provocano gli uomini maturi. Mah...
