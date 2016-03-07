Gianfranco Vissani Scuote Tagadà: "Minorenni Danno Fastidio"

Per il famoso chef Gianfranco Vissani sono proprio le minorenni la causa della prostituzione minorile. L'affermazione, che ha sollevato numerose polemiche, è stata resa a Tagadà, programma su La7

Incalzato dalla conduttrice, Vissani ha detto la sua sulla prostituzione minorile e le cause:Il celebre chef, attaccato dal pubblico e dalla stessa conduttrice di, Tiziana Panella, ha aggiunto:Tali parole hanno fatto indignare ancor di più i presenti in studio, tanto che la presentatrice di Tagadà ha ribattuto:Vissani, classe 1951, è uno dei pilastri della ristorazione italiana e, negli anni '90, è stato anche protagonista di numerosi programmi tv. Gianfranco ha spesso criticato la trasmissionema, stranamente, di recente è stato ospite del cooking show proprio di tale programma. Il cuoco ha così commentato la recente ospitata a Masterchef, negando uno scambio di cortesie:Vissani augura a Masterchef di avere successo per tanti e tanti anni ancora ma sottolinea che, al posto della classica presentatrice Rai, ci sono 4 giovani che vengono guardati dal pubblico come punti di riferimento. In realtà, ci vuole molta gavetta per diventare come Carlo Cracco, Joe Bastanich, Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo. Insomma, Gianfranco Vissani è sempresu tutto e tutti e poco prodigo di elogi. Adesso si mette a biasimare anche le ragazzine che, secondo lui, provocano gli uomini maturi. Mah...