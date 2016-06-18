Acquista auto d'epoca e scopre che è quella de "La Dolce Vita" di Fellini
di Redazione
18/06/2016
Compra un'auto storica, una Triumph TR3, e scopre che è la vettura che guidò Marcello Mastroianni ne "La Dolce Vita", straordinario film diretto da Federico Fellini ed interpretato anche dalla splendida Anita Ekberg. Il protagonista di questa vicenda è l'avvocato ed ex senatore di Bologna Achille Berselli che, sebbene non si definisca collezionista di auto d'epoca, apprezza tale tipologia di veicoli. L'uomo ha acquistato la Triumph per 30.000 euro, una vera occasione tenuto conto del tipo di vettura. Berselli, però, non avrebbe mai immaginato che la vettura fosse quella de "La Dolce Vita", poiché è bianca. Dopo innumerevoli accertamenti, però, ha fatto la sorprendente scoperta. L'ex senatore, che ha acquistato la Triumph TR3, su un sito web specializzato nella vendita di auto d'epoca, ha rivelato all'Adnkronos:
"E' stato un caso. Quando ho visto la Triumph, a Pesaro, sono stato attratto dalla targa nera, che voleva dire che era una macchina immatricolata in Italia... Leggendo il libretto ho visto che l'anno d'immatricolazione era il 1956 ma ho capito subito che era un errore. Se non avessi letto 1956 non avrei mai chiesto l'estratto cronologico. Quando sono andato al Pra a ritirare il certificato ho avuto la prima sorpresa: il certificato ha confermato che l'auto era stata immatricolata nel 1958, e poi ho scoperto che la città di immatricolazione iniziale era Roma, una cosa che non sapevo perché la carta di circolazione riportava la targa di Viterbo".Leggendo la documentazione della splendida vettura d'epoca, l'avvocato Berselli ha scoperto che il veicolo era stato acquistato dalla casa di produzione cinematografica 'Film Rana':
"Ho fatto qualche ricerca ed è saltato fuori che si trattava della società di Angelo Rizzoli, che aveva fatto 'La Dolce Vita'".Perché la vettura che appare ne "La Dolce Vita" è nera mentre quella acquistata dall'ex senatore è bianca? Un carrozziere ha detto all'avvocato Berselli che il veicolo è stato verniciato più volte: arcano svelato.
