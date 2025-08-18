Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Il Natale non è per tutti una festività da vivere in posti freddi con la neve, con il caminetto e una copertina, per molti è il momento perfetto per andare alla scoperta del mondo ma soprattutto per godersi un po’ di mare fuori stagione.

Organizzare le vacanze di Natale o dei viaggi di Capodanno al mare richiede però la scelta delle destinazioni migliori per riuscire a vivere le proprie ferie in nazioni in cui il clima è piacevole, dove c’è meno probabilità di incappare in piogge e mal tempo.

E tra le destinazioni migliori a dicembre ci sono sicuramente queste cinque nazioni, accoglienti e perfette per vivere le feste da Natale e Capodanno in modo indimenticabile.

Filippine, alla scoperta delle sue isole e di una natura meravigliosa

Settemila e più isole, alcune così piccole che si attraversano in dieci minuti a piedi, altre grandi abbastanza da ospitare montagne e lagune nascoste.

Nelle Filippine, dicembre coincide con la stagione secca: il mare è limpido, la luce è netta, l’aria sa di sale.

Palawan è una delle destinazioni da sogno con le sue scogliere verticali e le insenature raggiungibili solo in barca. A Coron si può nuotare in un mare cristallino che sovrasta ancora i relitti della Seconda guerra mondiale, mentre Boracay, nonostante la fama turistica, mantiene un fascino vivace, tra feste e tramonti dai colori accesi.

Se si va nelle Filippine, bisogna considerare che spostarsi da un’isola all’altra richiede tempo, ecco perché conviene prenotare sempre dei voli interni prima di partire, soprattutto a ridosso delle feste.

Thailandia: mare e divertimento

La Thailandia è conosciuta soprattutto per la sua bellezza, per le città come Bangkok, ma anche per essere una delle mete più amate d’inverno dagli italiani. Questa è la destinazione perfetta per chi vuole passare un Natale particolare con le spiagge illuminate da candele, la musica in lontananza, il profumo di curry che arriva dalle cucine all’aperto.

Koh Samui, con le sue palme e i mercati notturni, è perfetta, ad esempio, per chi vuole un’atmosfera rilassata.

Sulla costa delle Andamane, Phuket e Krabi offrono mare turchese e scogliere che sembrano dipinte.

Le escursioni alle Phi Phi Islands restano tra le più richieste, ma il consiglio è partire all’alba per evitare la folla. E se durante il giorno ci si lascia tentare da un massaggio sulla spiaggia, la sera si può cenare a pochi passi dall’acqua, con frutti di mare freschissimi.

Australia: un Natale in piena estate!

L’idea di fare il bagno a Bondi Beach mentre in Italia si accendono i camini ha il suo fascino. In Australia, dicembre è estate piena: a Sydney, il Capodanno si avvicina tra concerti, fuochi sul porto e giornate intere passate in spiaggia.

Più a nord, la Grande Barriera Corallina offre immersioni memorabili, mentre le Whitsunday Islands abbagliano con la sabbia bianca di Whitehaven Beach.

Chi preferisce il silenzio può guardare verso ovest: Ningaloo Reef è meno famosa ma altrettanto spettacolare, e lì si nuota tra tartarughe e pesci variopinti senza la folla della costa orientale.

Sri Lanka con spiagge dorate e un entroterra che sorprende

C’è chi lo sceglie per il mare, chi per i templi e le piantagioni di tè, chi per entrambe le cose. Lo Sri Lanka, a dicembre, regala cieli limpidi e mare calmo lungo la costa sud-occidentale: Mirissa, Unawatuna e Bentota sono i luoghi perfetti per chi cerca sabbia soffice e un’acqua limpida.

In queste zone, le giornate possono iniziare con una gita in barca per avvistare balene e concludersi nell’entroterra, tra colline verdi e monasteri silenziosi.

Gli spostamenti sono lenti, e proprio per questo diventano parte del viaggio: fermarsi per un chai lungo la strada o parlare con un venditore di frutta è già un assaggio della cultura locale.

Panama: tra due oceani e decine di sfumature di blu

Pochi Paesi permettono di fare colazione guardando il Pacifico e cena sulle acque dei Caraibi. A Panama, dicembre coincide con l’inizio della stagione secca: il momento giusto per navigare tra le isole dell’arcipelago di San Blas, dove la sabbia è finissima e i villaggi Guna Yala permettono di andare alla scoperta di antiche tradizioni.

Chi ama l’oceano aperto può invece esplorare le spiagge selvagge della penisola di Azuero o salpare verso Las Perlas. E per una pausa cittadina, Panama City stupisce con il contrasto tra i grattacieli e il Casco Viejo, un centro storico vivo, dove i balconi si riempiono di decorazioni natalizie anche con 30 gradi all’ombra.