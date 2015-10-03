Home Attualità Agricoltura Attira Giovani Italiani: Boom Imprese Agricole

di Redazione 03/10/2015

Sarà la crisi, la voglia di intraprendere una professione caduta in desuetudine, o forse l'amore per la terra. Fatto sta che sempre più giovani italiani hanno deciso di diventare agricoltori Secondo un'indagine condotta da Coldiretti, il numero di ragazzi italiani con meno di 35 anni che hanno scelto di diventare agricoltori è aumentato del 35%. Oggi si contano, in Italia, oltre 70.000 professionisti dell'agricoltura, tra imprenditori agricoli, soci di coop agricole e aiutanti familiari. I ragazzi che decidono di investire tempo e denaro nel settore agricolo non solo creano alimenti salutari ma contribuiscono a preservare la bellezza e la cultura italiana. Tutto ciò è a dir poco ammirevole. Dell'aumento dei ragazzi agricoltori, in Italia, si è parlato all'Expo durante la cerimonia di consegna degli Oscar Green, il riconoscimento ideato dai ragazzi di Coldiretti che viene dato alle aziende più innovative promosso dai giovani di Coldiretti. I dati Istat inerenti al secondo trimestre di quest'anno parlano chiaro: "si registra il tasso di crescita più elevato dell'occupazione giovanile tra i diversi settori produttivi rispetto allo stesso periodo del 2014". Da un sondaggio Coldiretti/Ixè è emerso che oltre la metà dei ragazzi vorrebbe più dirigere un agriturismo piuttosto che lavorare in banca o gestire una grossa multinazionale. "C'è un rinnovato interesse a trascorrere il proprio tempo a contatto con la natura: più di due su tre (68%) dichiarano di partecipare volentieri alla vendemmia e alla raccolta della frutta", ha argomentato Coldiretti. Ricordiamo che Ismea ha previsto, per favorire l'accesso dei giovani nel mondo dell'agricoltura, fino a 70.000 euro. Tale somma dovrebbe facilitare l'entrata dei ragazzi in un’azienda agricola italiana. La somma di denaro verrà erogata a tutti i giovani tra i 18 e i 39 anni che presenteranno un soddisfacente e preciso programma aziendale della durata di almeno 5 anni. L'agricoltura, oggi, è uno dei pochi ambiti in grado di garantire vero lavoro, nonché finanziamenti e agevolazioni ai giovani che vogliono diventare agricoltori. Maria Letizia Gardoni, delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, ha affermato recentemente: "La maggior parte dei giovani sono diventati imprenditori agricoli per passione, e quindi per una scelta personale. Hanno capito che possono realizzarsi nel settore agroalimentare italiano, fare investimenti sulla propria vita, crearsi una famiglia e continuare a vivere in Italia, facendo il lavoro da loro voluto".

