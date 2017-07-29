Home Anticipazioni Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne: Valeria Bigella nuova tronista?

di Redazione 29/07/2017

Lo sport preferito dell'estate? Non ci sono dubbi, è il toto-tronisti, perché l'astinenza dalle immagini del dating show di Maria De Filippi sta scatenando la fantasia di chi segue puntualmente il Trono Classico nell'appuntamento pomeridiano di Canale 5. Aspettare fino alle prime registrazioni di fine agosto si fa dura e così tra pronostici e speranze i nomi si moltiplicano e l'ultimo è quello di Valeria Bigella. La ragazza sarda conosce bene quegli studi perché sette anni fa era stata prima corteggiatrice e poi scelta di Gianfranco Apicerni anche se la loro relazione non ha poi avuto un lieto fine. Oggi Valeria è tornata di moda in mezzo alle fidanzate di Temptation Island 2017 e il tradimento (vero o presunto, lo scopriremo nell'ultima puntata) da parte di Alessio Bruno la sta facendo amare ancora di più dal pubblico. Negli ultimi giorni la Bigella si è presentata sui social con un nuovo taglio di capelli e un'immagine radiosa che è piaciuta molto ai suoi followers e ora sono molti a sperare di rivederla presto sulla poltrona rossa come nuova tronista di Uomini e Donne. Ma perché questo avvenga è necessario che con Alessio sia veramente tutto finito e al momento ci sono molti indizi ma nessuna certezza. Il ragazzo romano dopo l'esperienza a Temptation Island 2017 si è concesso una vacanza da single a Ibiza e nelle immagini che ha postato anche dopo il suo rientro Valeria non appare mai, anche se tutto questo non basta per dire che sia finita veramente perché lui sembra ancora molto interessato a riallacciare i rapporti con la fidanzata.

