Dicembre 2020, anticipazioni di Uomini & Donne
di Redazione
03/12/2020
Il dating show di Maria De Filippi, che per la stagione in corso di è rinnovato totalmente unendo il Trono Classico e il Trono Over, continua a riservare colpi di scena ai numerosi fan. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative ai prossimi giorni vedono tra i vari protagonisti Riccardo Guarnieri. Il Cavaliere, che ha da tempo archiviato la storia non certo priva di turbolenze con Ida Platano, ha deciso di tornare nel salotto dei sentimenti della signora di Canale 5. Come ben sanno i telespettatori affezionati del programma, ha deciso di iniziare una relazione con Roberta di Padua. Dopo una rottura clamorosa e un riavvicinamento all’insegna della passione, sembra che le cose non stiano andando per il meglio e solo le prossime puntate daranno una risposta alle domande dei telespettatori. I fan del dating show di Maria De Filippi vedranno un Riccardo Guarnieri per nulla propenso a sbilanciarsi e per un motivo molto preciso: Roberta è sempre più presa da Michele Dentice, con il quale ha avuto una frequentazione e che continua a vedere. In studio, diversi nodi verranno al pettine. Innanzitutto, si scoprirà che Dentice sta conoscendo anche altre dame e che non disdegna il fatto di avere numerose pretendenti. Davanti a questa situazione Roberta reagirà in maniera tutto tranne che positiva, decidendo di troncare la relazione con Dentice. Cosa deciderà in merito al suo rapporto con Riccardo? I telespettatori di Uomini & Donne la vedranno offrire un appuntamento a cena all’ex della Platano, invitandolo a confrontarsi sul destino del loro rapporto.
La svolta di GemmaIl dating show ideato da Maria De Filippi ci ha regalato tantissimi protagonisti speciali, tra i quali è possibile citare Gemma Galgani. La dama di Torino, che a inizio stagione ha stupito tutti con un lifting fatto in maniera praticamente perfetta - sono state mantenute le caratteristiche del suo volto e, nel contempo, sono stati attenuati gli inestetismi tipici dell’età - continua a lasciare a bocca aperta il pubblico. Chi ha assistito alle puntate di Uomini & Donne registrate a fine novembre, ha infatti parlato della dama torinese come di una donna dall’animo sempre più sexy e sfacciato. Non resta che attendere per vedere l’evoluzione di colei che, parliamoci chiaro, è una delle regine del programma di Maria De Filippi.
La redazione ingannataSaranno ricche di momenti di tensione le prossime puntate di Uomini & Donne, A dimostrazione di ciò è il caso di ricordare la scoperta di un inganno che sta mandando su tutte le furie la redazione del dating show. Nell’occhio del ciclone, a quanto pare, è finita Valentina Dartavilla Lupi, che si sarebbe vista, lontano dalle telecamere, sia con Costantino sia con Nicola. Con quest’ultimo, che è stato per un po’ di tempo lontano dagli studi del dating in quanto positivo al Covid, avrebbe finto un colpo di fulmine. Nelle puntate andate in onda questi giorni abbiamo visto Valentina scegliere di rimanere in studio, dove ha cercato di utilizzare il tempo come arma a suo favore arrivando a uscire con Maurizio, il cavaliere sul quale aveva messo gli occhi la Galgani. Secondo fonti accreditate, questo comportamento di Valentina avrebbe causato l’ira della padrona di casa del programma, che avrebbe mandato via Valentina dallo studio ‘spalleggiata’ dai fischi del pubblico e degli opinionisti.
Il futuro di Davide DonadeiCosa dire, invece, di Davide Donadei? Che il giovane leccese è ormai orientato verso due nomi per quanto riguarda la scelta: Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Spesso all’insegna di dubbi e cambiamenti di punti di vista, Donadei, che si è confessato in una recente intervista fornendo possibili scenari sulla sua decisione finale, dopo non pochi tentennamenti, alla fine, nel corso della puntata del 30 novembre 2020 ha portato in esterna la Buonocore. Vediamo che decisioni prenderà nelle prossime!
