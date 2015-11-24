Barbatelle di Vite Salentine: Ue Autorizza Vendita, Agricoltori Pugliesi in Festa
di Redazione
24/11/2015
Finalmente l'Ue ha detto sì alla vendita delle barbatelle di vite salentine. Una bella notizia per molti agricoltori italiani, decisamente penalizzati negli ultimi tempi. Gianni Cantele, presidente della Coldiretti Puglia, ha commentato così la decisione del Comitato fitosanitario europeo di autorizzare la vendita delle barbatelle di vite su tutto il territorio europeo:
"Il via libera del Comitato fitosanitario dell'UE alla commercializzazione delle viti salentine è un primo risultato concreto nella lotta alla Xylella e una risposta alla preoccupazione che ho posto a Bruxelles in occasione del workshop del COPA - Cogeca il 12 e 13 novembre scorsi che questa area della Puglia dovesse essere sottoposta ad una quarantena ingiusta e infinita, diventando alla fine un deserto, prospettiva inaccettabile contro cui ci batteremo in ogni sede".Il numero uno della Coldiretti della Puglia ha poi aggiunto:
"Già la certificazione che il contagio non riguardasse la vite faceva ben sperare che potesse essere eliminata dall'elenco delle specie ospiti del ceppo CoDiRO sottoposte a regolamentazione. Lo studio che certifica il fatto che il ceppo di Xylella per il genere Vitis, denominato CoDiro, e rinvenuto a Lecce, non contamina la vite protegge i 39 milioni di valore delle esportazioni made in Italy realizzati nel 2014 di talee innestate e barbatelle di vite, messe a rischio da ingiustificate misure protezionistiche adottate da diverse Paesi".La notizia ha reso felice anche Ferdinando Miggiano, presidente del Consorzio Vivaisti Viticoli Pugliesi:
"E' certamente una notizia molto positiva".
Articolo Precedente
Solitudine: Male per Spirito e Corpo, Difese Immunitarie Deboli
Articolo Successivo
Tiziano Ferro: 1.000 Fan non si Presentano al Palalottomatica, Domenica Pienone
Redazione