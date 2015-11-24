Tiziano Ferro: 1.000 Fan non si Presentano al Palalottomatica, Domenica Pienone
di Redazione
24/11/2015
Tiziano Ferro si è esibito anche a Roma, nei giorni scorsi, in barba alla psicosi attentati. Certo, sabato scorso, al Palalottomatica, c'erano pochissime persone, ma domenica si è registrato il pienone.
"Ieri è stata una serata stupenda, veramente bellissima, ma quando sono tornato a casa mi hanno detto che ben mille persone di quelle che avevano acquistato il biglietto non si sono presentate. Le scelte di tutti vanno rispettate, vi racconto questa storia perché vorrei farvi capire quanto invece secondo me è importante essere qui piuttosto che non esserci", ha affermato Tiziano domenica scorsa, durante il concerto a Roma.Erano anni che il cantautore di Latina non calcava il palco del Palalottomatica, e tornare in tale location, per lui, è stata una vera emozione. Soffermandosi sulla sua prima volta al Palalottomatica, Tiziano Ferro si è chiesto se qualcuno tra il pubblico era presente anche allora. Lo show a Roma è durato oltre 2 ore. Tiziano ha cantato 30 grandi successi, come "L'olimpiade", "Xverso", e "Raffaella è mia". Un concerto memorabile che ha appagato pubblico e artista. Tiziano, sorridente, ha lasciato i suoi fan tra le svafillanti scenografie. I fan di Tiziano hanno vinto la paura. Potevano restare a casa per il timore di attentati ma così avrebbero solo fatto sorridere chi vuole il male dell'Occidente.
