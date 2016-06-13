Bianca Balti senza veli su GQ: "Non ho bisogno di nessuno"

"Io non ho bisogno di nessuno in generale, e in particolare di quel tipo di uomo che si trasforma in una creatura da accudire. Ho già due figlie, una carriera, la casa. Per carità, ammettiamolo: quando vuoi che un uomo stia sempre al tuo fianco è solo perché lo vuoi controllare, e viceversa".

"Mi spoglio, è una cosa naturale, è espressione della mia libertà, del mio essere aperta. Un simbolo dell'odio verso il moralismo. Sono nuda e nemmeno lo so, in un certo senso".

"Strana storia vero? E un po' complicata. Lui fa il creativo e ha un lavoro simile al mio. E' occupatissimo per mesi, poi magari ha una pausa di due settimane. Adesso, per esempio, è libero ed è pure un po' arrabbiato: pensava di venire a Marbella e di starsene in vacanza con noi, ma noi siamo a Milano, e la settimana prossima sarò a Parigi. Lui dovrà fare il babysitter".

La modella Bianca Balti si è messa a nudo per il celebre magazine GQ, consapevole del fatto che la maggior parte degli uomini sia interessata ale aldelle donne. Insomma, Bianca ha deciso di far gioire i maschietti, mettendo in mostra le sue forme. La modella ha 32 anni ed madre di una bimba, Mia, nata l'anno scorso. Nonostante il recente parto, la Balti ha un fisico da urlo, come testimoniano le foto. La modella italiana convive da tempo con Matthew McRae, padre di Mia, ed è molto indaffarata. La sua professione, che ama moltissimo, le toglie molto tempo. A GQ Bianca ha parlato anche della suo rapporto degli uomini e della sua carriera:Perché Bianca ha deciso di mostrarsi nuda?Vedremo la Balti, una delle modelle italiane più famose all'estero, sulla copertina della prossima edizione di GQ, in edicola da domani, 14 giugno 2016. L'affascinante modella italiana vive una storia d'amore intensa con un uomo, il padre di Mia, che vive in America. I due non si vedono spesso ma sono affiatatissimi: Bianca non controlla il partner e non vuole essere controllata perché "l'indipendenza non è solo 'non mi stare addosso', è un regalo. E' un esercizio di maturità che si ripete tutti i giorni". Alla modella piace vivere una storia d'amore intensamente ma; quindi nell'arco di un anno pretende momenti di 'singletudine'. Oggi la Balti vive in Spagna con le due figlie, Matilde e Mia. Il suo attuale compagno, da cui ha avuto Mia, vive come detto negli States. Durante un'intervista a Grazia, la top model ha rimarcato che l'indipendenza genera dipendenza, nel senso che quando uno l'assapora non può più farne a meno, anche se incontra la persona più bella e buona al mondo. Modella e mamma a tempo pieno: questo è oggi la modella originaria di Lodi e trapiantata ain Spagna, un posto lontano dalle sue origini. Bianca sta crescendo praticamente da sola le due figlie ma ciò non le pesa, anzi. E nonostante non lo veda quasi mai, è attaccatissima al suo compagno: