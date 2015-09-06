Biscotti Pan di stelle

500 gr di farina 00

1 uovo

160 gr di burro

50 gr di cioccolato fondente

60 gr di cacao amaro

100 ml di latte

300 gr di zucchero semolato

30 gr di nocciole tostate e spellate

30 gr di zucchero a velo

1 bustina di lievito per dolci

Chi di noi non ha mai mangiato i famosissimi Pan di Stelle? Ebbene oggi voglio darvi una ricetta per prepararli in casa.Montate il burro con lo zucchero. Tritate le nocciole e aggiungetele al composto di burro.Sciogliete a bagnomaria o nel microonde il cioccolato e lasciatelo raffreddare un po' poi unitelo al resto del composto. Aggiungete anche il tuorlo,il latte, il cacao e la farina setacciata con il lievito. Amalgamate bene il tutto. Stendete la pasta ad uno spessore di circa 3 mm e tagliatela con l’aiuto di un taglia biscotti circolare o un coppapasta. Mettete i biscotti su una teglia rivestita con carta forno. Preparate la glassa sciogliendo 30 grammi di zucchero a velo nell’albume. La glassa serve per formare le stelline sopra i biscotti. Se la avete a disposizione potete utilizzare una sacca da pasticcere con il beccuccio a stellina, oppure formateci dei piccoli pallini bianchi, sempre con l’aiuto della sacca a poche.Cuocete i biscotti in forno a 180 gradi per 15 minuti.Sfornate i Pan di Stelle e lasciateli raffreddare sulla teglia.