Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Biscotti Pan di stelle

Redazione Avatar

di Redazione

06/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Chi di noi non ha mai mangiato i famosissimi Pan di Stelle? Ebbene oggi voglio darvi una ricetta per prepararli in casa.   Ingredienti:
  • 500 gr di farina 00
  • 1 uovo
  • 160 gr di burro
  • 50 gr di cioccolato fondente
  • 60 gr di cacao amaro
  • 100 ml di latte
  • 300 gr di zucchero semolato
  • 30 gr di nocciole tostate e spellate
  • 30 gr di zucchero a velo
  • 1 bustina di lievito per dolci
Procedimento: Montate il burro con lo zucchero. Tritate le nocciole e aggiungetele al composto di burro.Sciogliete a bagnomaria o nel microonde il cioccolato e lasciatelo raffreddare un po' poi unitelo al resto del composto. Aggiungete anche il tuorlo,il latte, il cacao e la farina setacciata con il lievito. Amalgamate bene il tutto. Stendete la pasta ad uno spessore di circa 3 mm e tagliatela con l’aiuto di un taglia biscotti circolare o un coppapasta. Mettete i biscotti su una teglia rivestita con carta forno. Preparate la glassa sciogliendo 30 grammi di zucchero a velo nell’albume. La glassa serve per formare le stelline sopra i biscotti. Se la avete a disposizione potete utilizzare una sacca da pasticcere con il beccuccio a stellina, oppure formateci dei piccoli pallini bianchi, sempre con l’aiuto della sacca a poche.Cuocete i biscotti in forno a 180 gradi per 15 minuti.Sfornate i Pan di Stelle e lasciateli raffreddare sulla teglia.    
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Steven Spielberg pronostica declino cinecomics: "Moriranno come western"

Articolo Successivo

Rossana Vasta da ‘Temptation Island 2′ a corteggiatrice ad "Uomini e Donne"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Pomodori perfetti tutto l’anno: il metodo (quasi segreto) dei contadini del Sud

Pomodori perfetti tutto l’anno: il metodo (quasi segreto) dei contadini del Sud

05/10/2025

Quando e come coltivare i broccoli: il trucco dei giardinieri esperti che pochi conoscono

Quando e come coltivare i broccoli: il trucco dei giardinieri esperti che pochi conoscono

05/10/2025

Pasta a fuoco spento: si, no, forse. Metodi di cottura a confronto

Pasta a fuoco spento: si, no, forse. Metodi di cottura a confronto

15/10/2022