Biscotti Pan di stelle
di Redazione
06/09/2015
Chi di noi non ha mai mangiato i famosissimi Pan di Stelle? Ebbene oggi voglio darvi una ricetta per prepararli in casa. Ingredienti:
- 500 gr di farina 00
- 1 uovo
- 160 gr di burro
- 50 gr di cioccolato fondente
- 60 gr di cacao amaro
- 100 ml di latte
- 300 gr di zucchero semolato
- 30 gr di nocciole tostate e spellate
- 30 gr di zucchero a velo
- 1 bustina di lievito per dolci
Articolo Precedente
Steven Spielberg pronostica declino cinecomics: "Moriranno come western"
Articolo Successivo
Rossana Vasta da ‘Temptation Island 2′ a corteggiatrice ad "Uomini e Donne"
Redazione