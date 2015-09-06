Home Spettacoli Steven Spielberg pronostica declino cinecomics: "Moriranno come western"

Steven Spielberg pronostica declino cinecomics: "Moriranno come western"

di Redazione 06/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Steven Spielberg ed Emma Thompson hanno la stessa opinione in fatto di supereroi. A breve, il successo di Superman e compagni diminuirà, così come è avvenuto per il film western Sebbene i film sui supereroi piacciano molto al pubblico, incassando molto, non sono molto graditi da chi lavora nel mondo del cinema, registi e attori in primis. La Thompson, ad esempio, ha detto che finirebbe per impiccarsi se fosse costretta a vedere un altro film su Spiderman. Spielberg condivide il pensiero di Emma Thompson e, in occasione di un'intervista all'Associated Press, ha annunciato che i cinecomics, un giorno, faranno la stessa fine dei western: "Non è detto però che i western, così come poi i cinefumetti possano un giorno tornare. Naturalmente ora i supereroi sono vivi e vegeti, ma credo che la cultura popolare sia fatta di cicli finiti". La Thompson, invece, non critica tanto il genere ma tutto quello che gira attorno ad Hollywood e il desiderio di realizzare sempre e comunque sequel e rivisitazioni di film sui supereroi: "Ho amato il Superman originale con Christopher Reeve perché c'era questo approccio realmente ironico ma, dopo un po', cominci a diventare alquanto cinico. Non riuscirei a vederne un altro. Non riuscirei a vederne un altro! Sono tutti splendidi ma quante volte puoi affrontare questo franchise, santa miseria?". Secondo voi, i film sui supereroi si estingueranno come i western, oppure avranno ancora lunga vita? C'è chi non condivide l'opinione di Spielberg, ritenendo che i cinecomics rappresentano un altro universo rispetto ai western.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp