Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Steven Spielberg pronostica declino cinecomics: "Moriranno come western"

Redazione Avatar

di Redazione

06/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Steven Spielberg ed Emma Thompson hanno la stessa opinione in fatto di supereroi. A breve, il successo di Superman e compagni diminuirà, così come è avvenuto per il film western

  Sebbene i film sui supereroi piacciano molto al pubblico, incassando molto, non sono molto graditi da chi lavora nel mondo del cinema, registi e attori in primis. La Thompson, ad esempio, ha detto che finirebbe per impiccarsi se fosse costretta a vedere un altro film su Spiderman. Spielberg condivide il pensiero di Emma Thompson e, in occasione di un'intervista all'Associated Press, ha annunciato che i cinecomics, un giorno, faranno la stessa fine dei western: "Non è detto però che i western, così come poi i cinefumetti possano un giorno tornare. Naturalmente ora i supereroi sono vivi e vegeti, ma credo che la cultura popolare sia fatta di cicli finiti". La Thompson, invece, non critica tanto il genere ma tutto quello che gira attorno ad Hollywood e il desiderio di realizzare sempre e comunque sequel e rivisitazioni di film sui supereroi: "Ho amato il Superman originale con Christopher Reeve perché c'era questo approccio realmente ironico ma, dopo un po', cominci a diventare alquanto cinico. Non riuscirei a vederne un altro. Non riuscirei a vederne un altro! Sono tutti splendidi ma quante volte puoi affrontare questo franchise, santa miseria?". Secondo voi, i film sui supereroi si estingueranno come i western, oppure avranno ancora lunga vita? C'è chi non condivide l'opinione di Spielberg, ritenendo che i cinecomics rappresentano un altro universo rispetto ai western.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Romania: sindaco Bucarest Oprescu arrestato, Dna non si ferma

Articolo Successivo

Biscotti Pan di stelle

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018