Cioccolato fondente contro la depressione e il tumore al pancreas

Il cioccolato fondente è un alimento che piace a milioni di persone, nel mondo; purtroppo è spesso bandito dalle diete ipocaloriche. Peccato, visto che il consumo moderato di tale cibo fa bene alla salute e, udite bene, combatte il tumore al pancreas

"Il tumore al pancreas è davvero unico e diverso dagli altri tipi di cancro. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è basso e ciò rende l'identificazione e la prevenzione dei fattori di rischio associati con questa malattia molto importanti".

"Per le persone più a rischio di cancro al pancreas, l'aggiunta di integratori di magnesio può rivelarsi utile nel prevenire la malattia. Ma la popolazione generale dovrebbe cercare di raggiungere le quantità raccomandate di magnesio attraverso la dieta, assumendo cioccolato fondente, verdure a foglia verde e frutta secca", hanno spiegato gli esperti statunitensi.

Studiosi e nutrizionisti hanno spesso sottolineato le innumerevoli virtù del cioccolato fondente, vero toccasana contro l'ansia, la depressione e le malattie cardiocircolatorie. Ora un gruppo di ricercatori dell'Indiana University (Usa) ha scoperto che alcune sostanze contenute nel cioccolato fondente, come il, sono fondamentali per allontanare il rischio di tumore al pancreas. Ka He, una delle ricercatrici che ha preso parte allo studio, ha affermato:Gli studiosi, prima della scoperta americana, si erano resi conto che il magnesio è un toccasana contro il, patologia che favorisce l'insorgenza del cancro al pancreas. Adesso, però, è stato riscontrato che il magnesio è un vero antidoto contro la neoplasia al pancreas. Gli studiosi americani sono arrivati a tale risultato dopo aver esaminato oltre 60.000 persone, uomini e donne, di età compresa tra i 50 e i 76 anni. In sostanza, assumere 100 mg in meno, al giorno, di magnesio è correlato all'aumento del 24% del rischio di tumore al pancreas.Insomma, non sentitevi in colpa dopo aver mangiato un po' di cioccolato fondente. Ne guadagnerete in salute!