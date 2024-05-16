Quella del barbecue è, probabilmente, una delle attività più amate del nostro paese, considerando la grande tradizione italiana per quanto riguarda la carne e i momenti di convivialità ad essa legati. Spesso il barbecue viene organizzato in occasione di momenti di festa o ponte, ad esempio a Pasquetta o in occasione del 25 aprile, quando ci si ritrova a contatto con la natura, in un'area pubblica che accoglie anche un barbecue o in campeggio, in compagnia di amici e parenti; nel caso in cui si voglia optare per un qualcosa di più intimo, qualora le regole condominiali lo consentano, si può optare anche per un barbecue in giardino, che potrà essere organizzato seguendo - nello specifico - alcuni consigli nello specifico. Di seguito, allora, vogliamo indicare tutto ciò che c'è da sapere a proposito come organizzare un barbecue in giardino per invitare amici, parenti e persone care, così da creare un momento di grande convivialità.

I primi passi da seguire per organizzare un barbecue: le regole condominiali lo consentono?

Prima di addentrarsi nell'acquisto di strumenti, cibo e vivande, c'è prima da rispondere ad un interrogativo che interessa tutti coloro che vogliono organizzare un barbecue e che riguarda, per questo motivo, anche il possesso dello strumento; non sempre le regole condominiali consentono la realizzazione di un barbecue in casa e, addirittura, alcuni regolamenti vietano anche il possesso di altri strumenti per grigliare carne o pesce, che sprigionano del fumo che può essere fastidioso (esteticamente e non solo) tutti gli altri condomini. Il fumo del barbecue, infatti, potrebbe annerire tende e tendoni, finestre o porte del proprio condominio, per cui alcuni amministratori vietano la possibilità di realizzarlo, a meno che non ci sia una garanzia di esposizione del fumo e del cibo verso l'esterno - ma è comunque difficile da dimostrare che ciò sia così - o che si ottenga, in alternativa, un'autorizzazione speciale. Prima di realizzare il proprio barbecue, insomma, c'è da valutare il regolamento condominiale o far riferimento direttamente al proprio amministratore: nel caso in cui sia concesso, non si potrà che procedere.

L'occorrente per la realizzazione di un buon barbecue

Messo da parte il dubbio relativo alla possibilità di regolamentare il barbecue in un condominio, non resterà che procedere con l'occorrente per la realizzazione del proprio momento di convivialità. Si parte, ovviamente, con la griglia vera e propria, il barbecue che permetterà di cuocere la propria carne: è ovvio che questo strumento sarà da scegliere in base al tipo di carne che si vuole servire ai propri ospiti; ad esempio, alcuni barbecue sono più adatti alla salsiccia o alla bistecca, mentre altri garantiscono la cottura di hamburger, arrosticini e altri tagli o tipologie di carne. Il consiglio, ovviamente, è quello che porta a investire per uno strumento sì più costoso inizialmente, ma allo stesso tempo in grado di garantire una cottura ottimale della carne di diverse tipologie: se si vuole far riferimento ad una panoramica di strumenti utili in tal senso, si consiglia di fare affiamento ai barbecue presenti nello shop di Centro Verde Rovigo, così da scegliere in maniera ideale.

L'occorrente procede con la carne, che dovrà essere scelto chiaramente conoscendo le esigenze degli ospiti e tentando di comprendere quali sono le passioni di tutti gli amici e i parenti che si ciberanno della carne: si consiglia, in ogni caso, si acquistare un po' di tutto anche per diversificare il proprio barbecue e per assicurare un gusto più vario sotto tutti i punti di vista. Ovviamente, non finisce qui dal momento che bisognerà anche provvedere con le vivande: non si può rinunciare a una buona birra, che potrà essere associata alla carne anche per migliorare il sapore complessivo della stessa; in alternativa, altre bibite sicuramente consigliate sono la cola, l'aranciata o il vino, senza sottovalutare la grande importanza dell'acqua che, soprattutto a fine pasto, non è da sottovalutare assolutamente. Gli ultimi strumenti da acquistare sono i vari tovaglioli, posate, piattini o bicchieri per il proprio picnic, così da servire il comodamente il cibo agli ospiti: da non sottovalutare i condimenti come olio, sale e aceto, poiché la carne sciapa non piace a nessuno!