Copparo, Bimbo Inventa Aggettivo "Petaloso": Ok della Crusca

24/02/2016

Non è vero che solo gli adulti eruditi possono inventare parole che entrano a fare parte del vocabolario della lingua italiana; anche i bimbi possono farlo. Matteo, 8 anni, lo sa bene in quanto il termine da lui coniato, "petaloso" ha ricevuto l'ok dell'Accademia della Crusca

  Matteo frequenta la terza elementare a Copparo, in provincia di Ferrara, ed ha ideato il termine piaciuto nientemeno che all'Accademia della Crusca. Tutto è nato durante una lezione sugli aggettivi. La maestra Margherita Aurora, che insegna presso la scuola elementare Marchesi, è entusiasta per il riconoscimento e spiega:
"Qualche settimana fa, durante un lavoro sugli aggettivi, un mio alunno ha scritto di un fiore che era 'petaloso'. La parola, benché inesistente, mi è piaciuta, così ho suggerito di inviarla all'Accademia della Crusca per una valutazione. Oggi abbiamo ricevuto la risposta, precisa ed esauriente. Per me vale come mille lezioni d'italiano. Grazie al mio piccolo inventore Matteo".
La missiva inviata lo scorso 16 febbraio alla scuola elementare di Copparo dall'Accademia della Crusca recita:
"La parola che hai inventato è una parola ben formata e potrebbe essere inventata in italiano così come sono usate parole formate nello stesso modo: tu hai messo insieme petalo + oso, petaloso, pieno di petali, con tanti petali. Allo stesso modo, in italiano, ci sono pelo + oso, peloso, pieno di peli, con tanti peli, e ancora coraggio + oso, coraggioso, con tanto coraggio, pieno di coraggio. La tua parola è bella e chiara. Ma sai coma fa una parola ad entrare nel vocabolario? Perché entri nel vocabolario bisogna che la usino tante persone e tante persone la capiscano. Se riuscirai a diffondere la tua parola tra tante persone e tante persone in Italia cominceranno a dire 'Come è petaloso questo fiore', ecco allora petaloso sarà diventata una parola dell'italiano".
La scommessa, per Matteo, è aperta. Riuscirà il piccolo a diffondere la parola 'petaloso'? Il primo passo, importante, è stato fatto.
