Dieta dei Templari Segreto della Longevità? Tanta Frutta e Legumi

Come mantenersi in forma e vivere di più? Bella domanda. Potete provare con la dieta dei Templari, che porta a mangiare tanti legumi, frutta, pesce e poca carne

"Una dieta che ha portato 314 Cavalieri Templari, uno dei più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani, in molti casi, a superare i 70 anni al processo che li vide protagonisti nel 1321. La spiegazione potrebbe risiedere nell'effetto positivo sulla flora intestinale esercitato da questa alimentazione, più sana rispetto a ciò che si mangiava nel Medioevo... La dieta dei Templari, molto moderna e se vogliamo antesignana della dieta Mediterranea, combatteva tutte queste malattie. Poca carne (2 volte a settimana), molti legumi (3 piatti a settimana) che invece oggi si consumano poco ma sono invece potenti probiotici, il pesce era molto frequente, l'acqua la bevevano addizionata con la spremuta d'arance per arricchire la carica anti-batterica. Al vino (molto razionato) aggiungevano polpa di Aloe, una pianta dotata di azioni antisettiche e funghicide molto utile nei Paesi con climi desertici caldi".

Tre studiosi, Giovanni Gasbarrini, Roberto Bernabei e Peter Malfetheiner hanno condotto un minuzioso studio sullo stile alimentare dei, monaci-guerrieri che solitamente vivevano oltre la media. All'epoca si viveva al massimo 40 anni, non di più, perché si mangiava molta carne e si assumevano molti: gran parte delle persone era colpita da gravi patologie come la gotta. Francesco Franceschi, direttore di medicina d'urgenza del Policlinico Gemelli di Roma, ha spiegato:Vari documenti storici attestano che importanti templari, come Jacques de Molay e Hugues de Payens, vissero oltre i 60 anni. All'epoca era certamente longevo chi superava tale età. Per gli esperti i templari vivevano più degli altri per il loro regime alimentare, veramente salutare, in quanto ricco anche di alimenti come, pesce e olio d'oliva. Non solo, i cavalieri templari erano maniaci della: si lavavano sempre le mani prima di mangiare e i locali dove consumavano i pasti era molto puliti. Bisogna trarre spunto dall'alimentazione dei templari, dunque, per vivere di più, cercando di consumare più pesce, frutta e legumi, e meno carne. Il pesce è ricco di acidi grassi omega 3, quindi è un grande alleato contro colesterolo e trigliceridi.