Eagles of Death Metal e U2 insieme al concerto 'Our best for Paris'

di Redazione 06/12/2015

Gli U2 e gli Eagles of Death Metal si esibiranno insieme a Parigi durante il concerto 'Our best for Paris' organizzato dalla band irlandese all'AccorHotels Arena in onore delle vittime degli attentati. Billboard ha reso noto che gli Eagles of Death Metal saliranno sul palco al termine della performance live degli U2 e canteranno con loro una canzone. Sarà un momento toccante, durante il quale verranno ricordate le vittime degli attentati dello scorso 13 novembre a Parigi. Quando i miliziani dell'Isis irruppero nel Bataclan e scatenarono l'inferno, sul palco si stavano esibendo proprio gli Eagles of Death Metal, che fortunatamente riuscirono a salvarsi. La band, in seguito, decise di annullare il suo tour , proprio come i Foo Fighters ed altri artisti. Bono Vox e compagni, invece, in segno di rispetto per le vittime degli attentati, rinviarono la performance live del 14 novembre. Il giorno dopo gli attentati del 13 novembre, gli U2 si recarono davanti al Bataclan e deposero dei fiori, promettendo che sarebbero tornati a Parigi presto. Il gruppo ha così mantenuto la promessa: stasera e domani sera si esibirà all'AccorHotels Arena di Parigi ed inviterà sul palco il gruppo che si stava esibendo al Bataclan nel momento degli attentati. Gli Eagles of Death Metal avevano assicurato che sarebbero stati i primi ad esibirsi al Bataclan dopo la sua riapertura, che dovrebbe avvenire il prossimo anno. La band, però, grazie agli U2, potrà cantare nuovamente a Parigi prima di una nuova performance live al Bataclan. Sarà un momento memorabile, dunque, quello di stasera, quando sul palco del Bercy canteranno sia gli U2 che gli Eagles of Death Metal. L'AccorHotels Arena si trova nel 12esimo arrondissement parigino. Ovviamente, la zona verrà presidiata da numerosi agenti. Billboard ha rivelato che sul palco, stasera, saliranno anche Patty Smith e, probabilmente Thom Yorke, leader dei Radiohead .

