Festa della mamma 2016: frasi belle e celebri

Manca poco alla Festa della Mamma 2016, un'occasione per dire alla mamma che le vogliamo bene e magari farle un regalino

Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo)

Grazie perché sei forte come quel cordone che ci univa 20 anni fa (anonimo)

L'unica debolezza di una mamma è non vedere i difetti di suo figlio

Angeli scesi sulla terra per proteggere le persone a loro più care. Auguri a tutte le mamme del mondo

Dedicato alla persona più bella, dolce ed importante del mondo... A te mamma!

L'8 maggio 2016 è vicino e se proprio non volete limitarvi al solito "ti voglio bene", sempre dotato di una forte carica ma che, pian piano, sta diventando desueto, potete sbirciare sul web dove sono state pubblicate delle raccolte di frasi straordinarie per la Festa della Mamma. Chi non ha molta fantasia, dunque, può affidarsi alla Rete per colpire positivamente colei che l'ha messo al mondo. Ognuno di noi ha una mamma diversa: allegra, sorridente, autoritaria, fredda, disincantata, visionaria, pignola, burbera, gioviale, etc. Molti vorrebbero una mamma con un altro carattere, ma colei che ci ha dato la vita non si cambia e non si critica: le si vuole bene. Punto. La mamma è mamma, e merita tutto il rispetto di questo mondo, anche se spesso è burbera e lunatica. Ricordatevi sempre che nessuno vi ama di più al mondo di vostra madre, perché nessuno vi ha tenuto nella sua pancia per 9 mesi! Bene, allora cercate la frase migliore per vostra madre, visto che non manca poi tanto all'8 maggio. Riportiamo alcune frasi che potete copiare o da cui potete trarre ispirazione. Frasi emozionanti che sicuramente saranno gradite da vostra madre:Il prossimonon dimenticatevi di fare gli auguri alla vostra mamma, se li merita certamente, qualunque sia la categoria a cui appartiene. Ci sono infatti madri casalinghe, madri manager, madri sportive, madri iper impegnate etc. Era necessario dedicare una giornata dell'anno al ricordo dell'importanza della mamma. La festa venne istituita nel 1914 negli Usa, grazie all'iniziativa di Anna M. Jarvis, molto premurosa nei confronti della madre. Dopo la morte di quest'ultima, Anna iniziò una vera e propria campagna per sollecitare i politici all'introduzione della Festa della Mamma. La donna inviò tantissime lettere al Congresso e a vari ministri che, alla fine, istituirono una Giornata dedicata a tutte le mamme. Il presidente Wilson, nel 1914, stabilì che la Festa della Mamma si dovesse celebrare, ogni anno, la seconda domenica di maggio. Proprio quell'anno, quindi, venne istituito il. In Italia la ricorrenza viene festeggiata la seconda domenica di maggio, come negli Usa; in altre nazioni, invece, sono stati scelti giorni diversi per la celebrazione. In Francia, ad esempio, la Festa della mamma si festeggia l'ultima domenica di maggio; in Argentina, invece, la seconda domenica di ottobre. Paese che vai usanza che trovi. In Italia sono in programma molti eventi in occasione della Festa della Mamma. Chi si trova aad esempio, non può perdersi "30 anni Mamma", interessante rassegna allestita a Via del Corso che è incentrata sui racconti di 12 mamme.