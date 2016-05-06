Festa della mamma 2016: frasi belle e celebri
di Redazione
06/05/2016
Manca poco alla Festa della Mamma 2016, un'occasione per dire alla mamma che le vogliamo bene e magari farle un regalinoL'8 maggio 2016 è vicino e se proprio non volete limitarvi al solito "ti voglio bene", sempre dotato di una forte carica ma che, pian piano, sta diventando desueto, potete sbirciare sul web dove sono state pubblicate delle raccolte di frasi straordinarie per la Festa della Mamma. Chi non ha molta fantasia, dunque, può affidarsi alla Rete per colpire positivamente colei che l'ha messo al mondo. Ognuno di noi ha una mamma diversa: allegra, sorridente, autoritaria, fredda, disincantata, visionaria, pignola, burbera, gioviale, etc. Molti vorrebbero una mamma con un altro carattere, ma colei che ci ha dato la vita non si cambia e non si critica: le si vuole bene. Punto. La mamma è mamma, e merita tutto il rispetto di questo mondo, anche se spesso è burbera e lunatica. Ricordatevi sempre che nessuno vi ama di più al mondo di vostra madre, perché nessuno vi ha tenuto nella sua pancia per 9 mesi! Bene, allora cercate la frase migliore per vostra madre, visto che non manca poi tanto all'8 maggio. Riportiamo alcune frasi che potete copiare o da cui potete trarre ispirazione. Frasi emozionanti che sicuramente saranno gradite da vostra madre:
- Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo)
- Grazie perché sei forte come quel cordone che ci univa 20 anni fa (anonimo)
- L'unica debolezza di una mamma è non vedere i difetti di suo figlio
- Angeli scesi sulla terra per proteggere le persone a loro più care. Auguri a tutte le mamme del mondo
- Dedicato alla persona più bella, dolce ed importante del mondo... A te mamma!
