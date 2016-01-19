FUGA ROMANTICA TRA CUCINA E RELAX AL RENAISSANCE TUSCANY IL CIOCCO RESORT &amp; SPA

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa invita gli innamorati a trascorrere un weekend di San Valentino a base di coccole e buona cucina

Situato in, iloffre ai suoi ospiti vedute senza pari della Valle del Serchio e del vicino borgo medievale di Barga: un rifugio di pace e relax dove le coppie potranno concedersi momenti indimenticabili, dai rituali di coppia presso la Spa fino alle esperienze culinarie personalizzate, alla scoperta delle eccellenze del territorio e della sua cucina. La Beauty Spa del Resort accoglie gliin un tempio di benessere, dove scegliere tra diversi trattamenti di coppia, effettuati nelle due Suite Cabin, tra cui una con idromassaggio. Lo Spiced Intriguing Couple Treatment (110 min; € 180 a persona) inizia con una base di spezie e oli essenziali afrodisiaci, tra cui pepe nero, zenzero, citronella e olio d’argan, seguito da un idromassaggio a lume di candela e da un massaggio con olio di mandorle e olio essenziale di zenzero. Il trattamento Honeymoon Indulgence (3 ore; € 280 a persona) è un percorso di coppia completo che inizia con peeling viso e corpo con polvere di perle, maschera viso e impacco corpo con fanghi del Mar Morto, seguito da un bagno turco privato e da un bagno di Cleopatra a base di latte, miele e olio essenziale di rosa, per concludere con un massaggio rilassante. Per gli amanti delle, invece, il Golden Candlelight bath for two (20 minuti; € 50 a persona), è un idromassaggio di coppia a lume di candela, con estratti di Champagne e polvere d’oro. Dal benessere del corpo e della mente alle delizie del palato. Le coppie potranno prenotare la loro Esperienza Culinaria personalizzata, per scoprire i prodotti del territorio e cucinare insieme il loro, sotto la guida esperta dello chef Simone Cavani. L’esperienza Dalla terra al piatto prevede shopping nel mercato di Barga dove trovare i migliori prodotti di stagione, scelta del menu con lo chef, lezione di cucina privata, seguita da un pranzo intimo con selezione di vini da parte del sommelier del Resort. Per il weekend di San Valentino è disponibile il pacchetto Beauty Spa Experience Package, che prevede undi una o più notti in Camera Classic doppia, un mini trattamento a scelta a persona e una romantica cena a lume di candela a tre portate. Tariffe da € 250 a camera a notte, colazione a buffet inclusa.