Leopardo delle Nevi Minacciato da Cambiamenti Climatici: Rischio Estinzione, Monito WWF

di Redazione 25/10/2015

Dobbiamo essere più responsabili e pensare, anche quando compiamo un gesto apparentemente semplice, di non danneggiare l'ambiente. Le nostre azioni, infatti, possono salvare il mondo e tante specie animali come il 'leopardo delle nevi', che rischia l'estinzione Oggi, nel mondo, esistono solo 4.000 leopardi delle nevi. Il numero di esemplari, negli ultimi 16 anni, è calato molto per diversi motivi, cambiamenti climatici e bracconaggio in primis. Il leopardo delle nevi, splendido felino che vive sull'Himalaya, potrebbe non esistere più tra qualche anno. Lo ha sottolineato il WWF nel dossier intitolato "Fragile connections - Snow leopards, people, water and the global climate". L'organizzazione ambientalista ha sottolineato che più di un terzo dell'ecosistema dei leopardi delle nevi corre il pericolo di essere devastato nel caso in cui nessuno intervenga per arginare il riscaldamento globale. Quest'ultimo fenomeno induce i leopardi delle nevi a recarsi in aree disagevoli e poco accoglienti. Il leopardo delle nevi, dunque, è finito nella 'lista rossa delle specie minacciate' , che contempla animali come l'orso polare, i trichechi e i fenicotteri andini. Il WWF spera che si discuta su questo tema durante la 21esima COP (Conferenza delle Parti) della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici dell'ONU , che si terrà a Parigi. E' necessario che le nazioni si accordino al più presto per un piano efficace contro i cambiamenti climatici. Non solo il leopardo delle nevi ed altre specie sono in pericolo. Il riscaldamento globale minaccia la sopravvivenza anche di milioni di persone , soprattutto quelle che vivono vicino ai corsi d'acqua. "Occorre un intervento urgente per frenare i cambiamenti climatici e prevenire un ulteriore degrado dell'habitat del leopardo delle nevi, altrimenti questo straordinario felino definito il 'fantasma delle montagne' potrebbe scomparire, insieme con le riserve d'acqua che sono vitali per centinaia di milioni di persone", ha argomentato Rishi Kumar Sharma, organizzatore del programma sul leopardo delle nevi del WWF. Speriamo che questo meraviglioso felino riesca a salvarsi. Dipende anche da noi!

