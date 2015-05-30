Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Michael Jackson, Neverland in vendita: ranch da 100 milioni di dollari

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Avete a disposizione 100 milioni di dollari e non sapete come investirli? Bene, allora potete mettervi in contatto con l'agenzia che gestisce la vendita di "Neverland", lo straordinario ranch del mitico Michael Jackson.

"Neverland" comprende 2.700 ettari di terreno, un campo di tennis, due laghi, un campo da basket, un teatro, e una magione principale con 6 camere da letto e due edifici per gli ospiti. Nel ranch ci sono tante statue, una stazione di treni e, addirittura, uno zoo.

Il 're del pop' acquistò il ranch nel lontano 1987 e vi risiedette fino al 2005, quando venne accusato di molestie sessuali. Ora il ranch si chiama "Sycamore Valley Ranch" ed appartiene al ricco Thomas Barrack jr, che lo comprò nel 2009 per 22 milioni di dollari.

Michael Jackson acquistò "Neverland" con lo scopo di creare una sorta di 'terra di fantasia' per i bimbi. Il nome rievoca un'isola  della storia di Peter Pan, dove i bambini non crescono mai.

Dal 2006 in poi Michael decise di chiudere parco e zoo perché non più in grado di pagare il personale e l'assicurazione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tasse, giugno 'rovente' per famiglie e imprese italiane

Articolo Successivo

Ikea, disdetta contratto integrativo 2011: sindacati annunciano scioperi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025