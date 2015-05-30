Michael Jackson, Neverland in vendita: ranch da 100 milioni di dollari

Avete a disposizione 100 milioni di dollari e non sapete come investirli? Bene, allora potete mettervi in contatto con l'agenzia che gestisce la vendita di "Neverland", lo straordinario ranch del mitico Michael Jackson.

"Neverland" comprende 2.700 ettari di terreno, un campo di tennis, due laghi, un campo da basket, un teatro, e una magione principale con 6 camere da letto e due edifici per gli ospiti. Nel ranch ci sono tante statue, una stazione di treni e, addirittura, uno zoo.

Il 're del pop' acquistò il ranch nel lontano 1987 e vi risiedette fino al 2005, quando venne accusato di molestie sessuali. Ora il ranch si chiama "Sycamore Valley Ranch" ed appartiene al ricco Thomas Barrack jr, che lo comprò nel 2009 per 22 milioni di dollari.

Michael Jackson acquistò "Neverland" con lo scopo di creare una sorta di 'terra di fantasia' per i bimbi. Il nome rievoca un'isola della storia di Peter Pan, dove i bambini non crescono mai.

Dal 2006 in poi Michael decise di chiudere parco e zoo perché non più in grado di pagare il personale e l'assicurazione.