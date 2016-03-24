Home Home Nuove BMW 320 d Touring per la Polizia Stradale

di Redazione 24/03/2016

E poi dicono che le forze dell'ordine italiane stanno vivendo un periodo terribile dal punto di vista economico. Allora come si spiegano le nuove BMW 320 d in dotazione alla Polizia Stradale? Non solo auto, anche moto belle e potenti La nuove vetture su cui vedremo i poliziotti italiani, dunque, saranno veloci e funzionali: oltre alla luce stroboscopica e ai lampeggianti, sul tetto c'è anche un pannello luminoso con messaggio cangiante. Non solo, nel cofano posteriore ci sono vari oggetti, come etilometri, ganci traino e segnaletica stradale mobile. Ovviamente, nell'abitacolo c'è un tablet che permette agli agenti di ottenere informazioni in tempo reale su persone e veicoli e trasmettere i dati alla Sala operativa. Un mini telecamera sul parabrezza, invece, registra ogni attività svolta dai poliziotti all'interno della vettura. BMW, dunque, continua a fornire eccezionali auto e moto alle forze dell'ordine italiane, che necessitano di un rinnovamento del loro parco veicoli. La Polizia Stradale di Roma ha acquistato dall'azienda automobilistica tedesca, oltre a numerose BMW 320 d Touring, anche fiammanti moto R 1200 RT e F 700 GS. In totale, sono state acquistate 278 auto e 240 moto. Soffermandoci sulle nuove BMW in dotazione alla Polizia Stradale, dobbiamo sottolineare che sono caratterizzate da innumerevoli soluzioni tecnologiche, come il suddetto tablet di bordo e un avveniristico sistema di geolocalizzazione che consente alla sala operativa di individuare le 'pantere'. Le BMW 320 d Touring montano un propulsore turbodiesel da 1995 CC e lambiscono la velocità massima di 230 km/h. La casa tedesca ha realizzato tali vetture tenendo ovviamente conto dei bisogni degli agenti. Nel bagagliaio si possono trovare tantissimi oggetti, tra cui quelli per la sicurezza dei poliziotti, come guanti monouso e maschere antigas. Cilindrata moto passa da 850 CC a 1200 CC Le nuove moto della Polizia Stradale, oltre ad avere un design nuovo, sono equipaggiate con un motore più potente: si passa, infatti, da una cilindrata di 850 CC al 1200 CC.

