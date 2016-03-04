Pizza Patrimonio Mondiale Dell'umanità Unesco: Italia ci Crede

La gustosa e salutare pizza rappresenterà l'Italia in tutto il mondo in quanto è stata candidata per far parte dell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco

"L'arte dei pizzaiuoli ha svolto una funzione di riscatto sociale, elemento identitario di un popolo, non sono quello napoletano ma quello dell'Italia. E' un marchio di italianità nel mondo. L'invio della richiesta italiana scongiura così la possibile candidatura americana della pizza american style, di cui si è parlato nei giorni scorsi. Il ministro Martina ha affermato che, dopo Expo, si cerca nuovamente di esaltare il made in Italy.

"Ora si riparte per ottenere una vittoria in sede internazionale. Il 14 marzo a Parigi, nella sede Unesco, porteremo agli ambasciatori il primo milione di firme raccolte nei mille mercati di Campagna Amica e nelle pizzerie di tutto il mondo... Abbiamo evitato una candidatura da parte degli statunitensi che, nell'imminente fiera di Las Vegas, avrebbero proposto la pizza american style".

La decisione di candidare il gustoso alimento made in Italy è stata presa dalla, su invito del Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura, degli Esteri, dell'Università e dell'Economia. Il motivo della decisione? Semplice, non sussiste alimento come la pizza che rappresenta così tanto l'Italia in tutto mondo.curatore legale della documentazione che dovrà essere inviata all'Unesco, ha detto che adesso partirà un intenso esame che interesserà oltre 200 nazioni poiché fino ad oggi mai l'Unesco ha provveduto a contemplare nella lista "una tradizione connessa ad una produzione alimentare". Tale richiesta verrà valutata il prossimo anno. La commissione designatrice ha argomentato:E' soddisfatto l'ex ministro dell'Agricoltura e promotore della petizione #PizzaUnesco, che ha dichiarato:Speriamo che anche la buona pizza italiana possa essere annoverata nella lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. In Italia la pizza dà lavoro a più di, visto che, tra pizzerie e ristoranti, vengono sfornate annualmente 5 milioni di pizze. Secondo, però, è negli Stati Uniti dove si mangia più pizza al mondo; l'Italia è al secondo posto.