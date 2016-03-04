Loading...

Pizza Patrimonio Mondiale Dell'umanità Unesco: Italia ci Crede

di Redazione

04/03/2016

La gustosa e salutare  pizza rappresenterà l'Italia in tutto il mondo in quanto è stata candidata per far parte dell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco

  La decisione di candidare il gustoso alimento made in Italy è stata presa dalla Commissione nazionale italiana per l'Unesco, su invito del Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura, degli Esteri, dell'Università e dell'Economia. Il motivo della decisione? Semplice, non sussiste alimento come la pizza che rappresenta così tanto l'Italia in tutto mondo. Pierluigi Petrillo, curatore legale della documentazione che dovrà essere inviata all'Unesco, ha detto che adesso partirà un intenso esame che interesserà oltre 200 nazioni poiché fino ad oggi mai l'Unesco ha provveduto a contemplare nella lista "una tradizione connessa ad una produzione alimentare". Tale richiesta verrà valutata il prossimo anno. La commissione designatrice ha argomentato:
"L'arte dei pizzaiuoli ha svolto una funzione di riscatto sociale, elemento identitario di un popolo, non sono quello napoletano ma quello dell'Italia. E' un marchio di italianità nel mondo. L'invio della richiesta italiana scongiura così la possibile candidatura americana della pizza american style, di cui si è parlato nei giorni scorsi. Il ministro Martina ha affermato che, dopo Expo, si cerca nuovamente di esaltare il made in Italy.    
E' soddisfatto l'ex ministro dell'Agricoltura e promotore della petizione #PizzaUnesco Alfonso Pecoraro Scanio, che ha dichiarato:
"Ora si riparte per ottenere una vittoria in sede internazionale. Il 14 marzo a Parigi, nella sede Unesco, porteremo agli ambasciatori il primo milione di firme raccolte nei mille mercati di Campagna Amica e nelle pizzerie di tutto il mondo... Abbiamo evitato una candidatura da parte degli statunitensi che, nell'imminente fiera di Las Vegas, avrebbero proposto la pizza american style".
Speriamo che anche la buona pizza italiana possa essere annoverata nella lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. In Italia la pizza dà lavoro a più di 150.000 persone, visto che, tra pizzerie e ristoranti, vengono sfornate annualmente 5 milioni di pizze. Secondo Coldiretti, però, è negli Stati Uniti dove si mangia più pizza al mondo; l'Italia è al secondo posto.
