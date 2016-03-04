Madonna Pubblica Foto Ornella Muti su Instagram: "Insegnami a Pregare"
di Redazione
04/03/2016
Madonna sta collezionando gaffe social. Dopo aver postato, per sbaglio, la foto di una giovane Paola Barale, adesso pubblica uno scatto che mostra Ornella MutiSul suo profilo Instagram Madonna ha postato, nelle ultime ore, il poster del film "Le monache di Sant'Arcangelo", che mostra un gigantesco crocifisso e il viso di una giovanissima Ornella Muti. La popstar americana ha corredato la locandina con la seguente didascalia:
"Insegnami a pregare".Il post di Madonna è stato accolto in maniera entusiastica dai fan, che hanno subito riconosciuto Ornella Muti. Quest'ultima, fiera del gesto di Madonna, ha scritto sui social:
"Per i fan che mi stanno chiedendo se la donna raffigurata nel post di Madonna sia io... beh... voi che dite? Ciao Madonna".L'ex 'Material Girl' sembra un po' confusa sui social, non pensate? O sono disattenti coloro che gestiscono i suoi profili social? Non si sa. Vero è che Madonna non sta vivendo un bel momento sul versante privato, visto che sta in conflitto con l'ex marito Guy Ritchie per l'affidamento del figlio Rocco, oggi 15enne. Il giudice, prima di prendere una decisione, ha invitato gli ex coniugi ad accordarsi in merito e non causare squilibri nello sviluppo psichico del minore. Ritchie e Madonna si sono separati nel 2008 e da quel momento Rocco ha trascorso gran parte del suo tempo con la madre a New York. Secondo i ben informati, però, il ragazzo ha deciso ora di trasferirsi a Londra per proseguire gli studi. Forse a Madonna non va giù il fatto che adesso suo figlio vede il padre più spesso, visto che vive a Londra. Fino a quando Rocco resterà a Londra? Secondo il giudice Deborah Kaplan, della corte di Manhattan, fino a quando i due ex coniugi non troveranno un accordo. E se non si arriverà a un compromesso la decisione verrà presa dallo stesso giudice.
