Romina Power reclama silenzio stampa per Ylenia Carrisi: "Basta speculazioni!"
30/11/2015
Romina Power è indignata con la stampa italiana per tutto quello che è stato scritto recentemente sulla figlia Ylenia Carrisi, scomparsa misteriosamente a New Orleans nel 1993, e ordina a tutti i giornali e siti di news di non pubblicare più frottole in merito nel rispetto di una famiglia che soffre da 22 anni. L'ex moglie di Al Bano Carrisi ha trascorso molto tempo negli Usa e, di recente, è tornata in Italia. Non appena ha messo piede nel Belpaese, Romina è stata colpita dalle notizie su sua figlia Ylenia e, subito, ha inviato una lettera all'Ansa per chiedere, o meglio imporre, il silenzio stampa in merito, ed evitare ulteriori speculazioni. Ecco il testo della missiva inviata dalla Power all'Ansa:
"Cara stampa, torno in Italia per rimanere paralizzata davanti ad un'edicola. Ci sono tante disgrazie nel mondo quotidianamente, ma, consapevolmente speculare sul dolore altrui, lo trovo la più grande bassezza. Si dà per certo ciò che non lo è, pur di fare del becero sensazionalismo, pur di vendere e guadagnare qualche sporca moneta. Chi compila quelle notizie avrà pure una famiglia, avrà pure un pò di empatia, come si fa a non avere più cuore? Un cuore per una famiglia che soffre da anni. Basta speculazioni! Basta attività! Una madre chiede, anzi impone, il silenzio stampa. Per mia figlia, la mia Ylenia Carrisi. Basta!".Romina è rimasta scioccata dalle notizie provenienti proprio dagli States, secondo le quali il caso è a una svolta dopo la comparazione dei resti di una ragazza con il Dna di Al Bano. Gli inquirenti avrebbero richiesto il confronto tra i resti e il Dna perché, dopo una ricostruzione in 3D del volto della ragazza deceduta, è stata notata una forte rassomiglianza con Ylenia Carrisi. Romina non è la sola ad essere scettica. Al Bano, infatti, ha detto recentemente:
"Potrei scrivere un libro su tutte le piste che si sono seguite in questi anni".Romina Power non ha potuto credere ai suoi occhi quando, non appena arrivata in Italia, ha visto la foto di Ylenia in tutte le edicole. La figlia di Tyron Power si è infuriata anche perché molti giornali avevano riportato la notizia di un presunto prelievo del suo Dna e di quello di Al Bano e dei suoi figli. In realtà, Romina non ha mai saputo nulla di tale prelievo. E' probabile, come spesso accade, che tutto quello che è stato riportato dai giornali e dai media su Ylenia e sulla presunta svolta nel caso sia infondato. Romina, così come Al Bano, soffrono ancora, e anche tanto, nonostante siano trascorsi 22 anni dalla scomparsa della loro primogenita. Sono state fatte tante ipotesi sulla morte di Ylenia, come quella del suicidio nelle acque del Mississipi o dell'omicidio. Non è stata fatta ancora luce su tale storia e, probabilmente, non verrà fatta mai; o, forse, sì. Ieri, 29 novembre 2015, Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 45 anni e, certamente, sarà stato un giorno doloroso per Al Bano e Romina, nonché per tutti i fratelli della ragazza scomparsa improvvisamente a New Orleans, città che ama tantissimo.
