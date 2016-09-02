Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Una sana battaglia a colpi di spaghetti. Aiutiamo i terremotati!

Redazione Avatar

di Redazione

02/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Si moltiplicano le iniziative che vedono protagonista il piatto originario di Amatrice, uno dei paesi duramente colpiti dal sisma. Molto ristoratori in tutta Italia da una settimana propongono piatti di spaghetti all’amatriciana ai loro clienti, i quali sanno che, tolto il costo puro del cibo, tutto va in aiuto alle popolazioni terremotate. Anche Moby e Tirrenia a partire da oggi propongono a bordo delle loro navi questo piatto, per il quale verrà devoluto un contributo di due Euro per ciascuna porzione consumata; l’iniziativa proseguirà fino a fine febbraio. Intanto ieri si è svolta un’altra iniziativa a Bergamo dove i ristoratori hanno preparato 18 mila piatti di spaghetti all’amatriciana che sono stati felicemente consumati da abitanti e turisti con un contributo di 10 Euro a porzione, interamente devoluti ai terremotati. Intanto ci giungono anticipazioni di iniziative analoghe da parte di soggetti turistici ancora in fase di studio, tutte comunque orientate a supportare le popolazioni che versano in stato drammatico.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Hounds Of Love Venezia '73 Recensione In Esclusiva

Articolo Successivo

Da uno studio inglese risultano nel mondo 675 milioni di morti sulle strade ogni giorno

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025