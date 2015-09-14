Petto di pollo avvolto nella pancetta

500 grammi di petto di pollo diviso già in fettine

16 fette di pancetta stesa

10 grammi di rosmarino

3 foglie di alloro

30 grammi di burro

Sale q.b.

Pepe q.b.

In questa ricetta vi svelo come fare il petto di pollo per renderlo più gustoso avvolto nelle fette di pancetta. Facile da fare e golosissimo da mangiare! Ingredienti:Procedimento: Accendete il forno e preriscaldatelo a 150 gradi e preparate un trito composto da alloro, rosmarino, poco sale e pepe nero. Adagiate le fette di pancetta l'una affianco all'altra, a coppie, su un ripiano pulito. Disponete le fette di petto di pollo sopra la coppia di fette di pancetta, spolverizzate con il trito di erbe aromatiche, poi arrotolate le fettine di petto di pollo su se stesse, facendole avvolgere dalla pancetta. Fermate gli involtini con uno stuzzicadenti, uno spiedino di metallo o del filo da cucina. Adagiate gli involtini in una teglia antiaderente leggermente unta con il burro, e versate il restante burro sugli involtini, dopo averlo fatto leggermente fondere su una fonte di calore. Cuocete per circa 20/30 minuti, sfornate e servite gli involtini di pollo caldissimi.