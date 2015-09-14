Petto di pollo avvolto nella pancetta
di Redazione
14/09/2015
In questa ricetta vi svelo come fare il petto di pollo per renderlo più gustoso avvolto nelle fette di pancetta. Facile da fare e golosissimo da mangiare! Ingredienti:
- 500 grammi di petto di pollo diviso già in fettine
- 16 fette di pancetta stesa
- 10 grammi di rosmarino
- 3 foglie di alloro
- 30 grammi di burro
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
Articolo Precedente
ISS, Gennady Padalka recordman permanenza spazio: Krikalev battuto
Articolo Successivo
Teresa Cilia nello staff di "C'è posta per te", Maria De Filippi le trova lavoro
Redazione