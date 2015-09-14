Home Uomini e Donne Teresa Cilia nello staff di "C'è posta per te", Maria De Filippi le trova lavoro

di Redazione 14/09/2015

Teresa Cilia, nota tronista di "Uomini e Donne", dovrà certamente ringraziare Maria De Filippi, visto che quest'ultima ha risolto, almeno per un po', i suoi problemi di lavoro. Teresa, infatti, farà parte dello staff di "C'è posta per te", un altro programma di successo condotto dalla De Filippi La Cilia ha partecipato a "Uomini e Donne" e "Temptation Island" ma recentemente confessato, assieme al suo compagno, Salvatore Di Carlo, che non riesce a trovare un lavoro stabile. Insomma, Teresa sopravvive facendo qualche serata, ogni tanto, nei locali di tutt'Italia. Maria De Filippi, allora, ha deciso di dare un'opportunità alla giovane siciliana, che è stata cresciuta senza la madre, tra mille difficoltà. Teresa aveva trovato, in verità, dopo mille peripezie, un lavoro stabile ma poco dopo l'assunzione venne licenziata per problemi di salute. Il datore di lavoro non sopportava che la Cilia si assentasse spesso dal lavoro. L'ex tronista, dunque, si trovò nuovamente disoccupata. Adesso il colpo di scena. Maria De Filippi le ha offerto un posto fisso nel backstage di "C'è posta per te". Non male no? Sicuramente, a "C'è posta per te", Teresa Cilia incontrerà molte persone conosciute in passato a "Uomini e Donne". Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore grande, non tirandosi indietro dinanzi alle difficoltà dei giovani; anzi, spesso fa il possibile per dare loro un'occupazione stabile nello staff delle trasmissioni targate Mediaset. Qualche tempo fa, Teresa e Salvatore avevano espresso sui social la loro preoccupazione riguardo la disoccupazione di lei. A quanto pare, la De Filippi non è rimasta con le mani in mano, dandosi da fare per l'ex tronista. La notizia della nuova occupazione nello staff di "C'è posta per te" è stat pubblicata sul profilo Facebook della Cilia. Chi spera di vedere Teresa in tv, però, sbaglia. L'ex tronista di "Uomini e Donne" non sarà né una postina né si mostrerà alle telecamere: lavorerà dietro le quinte. Auguri Teresa, e buon lavoro!!!

