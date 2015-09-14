Home Scienza e tecnologia ISS, Gennady Padalka recordman permanenza spazio: Krikalev battuto

di Redazione 14/09/2015

Mai nessuno, come Gennady Padalka, ha trascorso così tanto tempo nello spazio. Il russo, che è tornato a terra, ha battuto ogni record di permanenza nello spazio Il comandante Padalka ha partecipato all'Expedition 44, della Rosmocos (agenzia spaziale russa). Sono bastati 5 voli all'astronauta russo per battere il primato che aveva segnato Sergei Krikalev. Padalka ha trascorso nello spazio ben 879 giorni! Il 57enne Gennady è andato nello spazio, per la prima volta, nel 1998 quando approdò sulla stazione spaziale Mir. Adesso è stata la Soyuz a riportare a terra il grande astronauta russo, assieme ai colleghi Andreas Mogensen e Aidyn Aimbetov. La Soyuz è atterrata in Kazakistan, come calcolato dagli esperti. Padalka è oramai l'uomo che ha fissato il primato di permanenza nello spazio: il suo nome resterà per sempre scritto nel grande libro dei migliori astronauti di sempre. Gennady è coniugato ed ha tre figlie. Tutto iniziò nel 1989, quando il 57enne iniziò a frequentare il Gagarin Cosmonaut Training Center. Numerose le missioni importanti di Padalka, come quella iniziata ad agosto 1998 e terminata a febbraio 1999, quando diresse la Mir Expedition 26. Tale missione durò 198 giorni. Da non dimenticare la missione iniziata ad ottobre 2004, durata 187 giorni. Gennady è stato a capo della ISS ben 4 volte ed ha partecipato a 10 passeggiate spaziali. Le gesta di Padalka sono importanti per tutti gli altri astronauti, che cercheranno di battere il suo primato di permanenza nello spazio. Ci sarà qualcuno che ci riuscirà? Krikalev, attualmente vicecapo del Russian Central Research Institute of Machine Building, ha reso noto a molti tabloid e media russi che si complimenterà con Padalka per averlo battuto. Gennady, oltre a passeggiare nello spazio, ha altre passioni, come il paracadutismo sportivo, i tuffi e il teatro. Certo, sono tutti hobby un po' più normali rispetto alle passeggiate spaziali. Lo scorso 21 giugno Padalka ha compiuto 57 anni: in questi anni ha ottenuto veramente tante soddisfazioni.

