Paolo Brosio vede la Madonna a Medjugorje: post su Facebook

"Cari amici, ieri sera la Madonna è apparsa alle 22.00 sulla collina del Podbrdo a Medjugorje al veggente Ivan ed ha pregato incessantemente per la pace nel mondo! Vi mostro una foto scattata ieri durante questa apparizione!".

"In genere queste apparizioni straordinarie in pubblico vengono richieste dalla Madonna al veggente il giorno precedente durante l'apparizione privata quotidiana. Quindi Ivan ha ricevuto domenica pomeriggio, alle 17.40, l'invito dalla Madonna a recarsi ieri sulla collina del Podbrdo".

"Ho provato un dolore infinito che mi ha fatto conoscere il messaggio di Gesù. Lui mi ha dato due sberle in faccia che hanno innescato un percorso di cambiamento irreversibile. La mia vita era entrata in un buco nero, non mi piaceva più... Dopo la fine con mia moglie Gretel, avevo risposto con il classico 'chiodo scaccia chiodo'. Per me è facile conoscere persone, sono un personaggio pubblico, Paolino il simpatico. Ero a un bivio: o una strada o l'altra. Ho trovato il Signore".

Paolo Brosio, noto giornalista italiano, ama recarsi spesso in luoghi di fede, in santuari e in posti dove sono avvenute 'apparizioni'. Un post pubblicato da Paolo superò, ha sollevato un enorme polverone, visto che riguarda una presunta apparizione della Madonna a Medjugorje. Brosio ha scritto sul suo profilo Facebook:Il post ha ricevuto molti commenti, la maggior parte ironici. C'è chi critica Paolo Brosio anche perché cerca di far parlare di sé con la fede. Diversi utenti, invece, approvano Paolo e il suo scatto. Il post di Brosio continua così:Brosio ha anche postato le parole proferite dal veggente Ivan, precisando che la Madonna avrebbe pregato molto per la pace nel mondo. Paolo Brosio, insomma, ha visto la Madonna ed ha postato anche una foto che la ritrae. Verità o bufala? Beh, che il noto conduttore, negli ultimi anni, abbia sposato la 'causa religiosa' è cosa risaputa; ora, però, sta forse un po' troppo spettacolarizzando il suo misticismo. Adesso lo showman si mette anche a pubblicare le foto di presunte 'apparizioni'. Beh, innanzitutto c'è da ricordare che la Chiesa stessa ha precisato più volte che le apparizioni di Medjugorje non hanno nulla di soprannaturale. Brosio ha parlato spesso della sua conversione, arrivata dopo momenti dolorosi nella sua vita (la morte del padre e la separazione dalla moglie). Fondamentale fu un viaggio a Medjugorje, che ha permesso al giornalista di conoscere 'Gospa', che in croato significa Madonna. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni qualche anno fa, Paolo disse:Negli ultimi anni, Paolo Brosio si è recato spesso a Medjugorje perché lì sente la Madonna dappertutto. Sa bene che la Vergine lo assiste e gli è accanto. Anche quest'anno Paolo si è recato nelle celebre località croata, assistendo a un'apparizione della Madonna. Il post su Facebook continua a far discutere. Il conduttore si è convertito grazie allae lo ha ricordato più volte, anche a La Spezia, durante l'evento 'Il senso della fede', organizzato tre anni fa al cineclub 'Controluce'. Il giornalista, che iniziò la sua avventura nel mondo del giornalismo proprio alla Spezia, nella redazione del Secolo XIX, parlò davanti a circa 300 persone dei suoi dolori, delle sue angosce, della consapevolezza che la sua vita stava prendendo una brutta piega. Brosio si soffermò anche su eventi spiacevoli che hanno rattristato la sua vita negli ultimi anni, come la morte del padre, l'incendio nel suo locale in Versilia e la separazione dalla moglie.